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Fenerbahçe - İstanbulspor maçında Attila Szalai'nin golüne faul engeli! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Fenerabahçe ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin 5. dakikada Attila Szalai ile bulduğu gol faul nedeniyle sayılmadı. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonda Joao Pedro'nun kaleciye yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:14 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:25
Fenerbahçe - İstanbulspor maçında Attila Szalai'nin golüne faul engeli! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 5. dakikada Attila Szalai ile bulduğu gol faul gerekçesiyle sayılmadı.

Arda Güler'in ceza sahası içine yaptığı ortayı İstanbulspor kalecisi Alp Arda çift yumrukla uzaklaştırdı. Szalai, seken topu kafasıyla filelere gönderdi ancak maçın hakemi Kadir Sağlam, Joao Pedro'nun kaleciye yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi.

VAR ile de iletişime geçen Sağlam, pozisyonu onayladı.








Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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