Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti.
Kanarya, mücadeleyi 87. dakikadan itibaren geriden gelerek 2-1 kazandı.
Ancak sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesinde kötü bir haber aldı.
Milli file bekçi Altay Bayındır, müsabaka öncesi bel ağrısı sebebiyle maç kadrosundan çıkartılmıştı.
Fenerbahçe'de Altay için kritik bir kararın eşiğine gelindi.
Altay Bayındır ciddi bel ağrıları çekiyor.
Sezon başından beri belindeki ağrılarla oynayan Altay Bayındır'ın ameliyat olması gerektiği belirtiliyor.
Ancak takım şampiyonluk yarışında olduğu için bir karar verilmedi.
Ameliyat kararı hemen alınırsa Altay Bayındır ligde ve kupadaki çok kritik süreçte görev yapamayacak.
Altay Bayındır'ın belindeki rahatsızlıklar ligin ilk yarısında da artmıştı.
Ancak Altay o dönemi ameliyat olmadan atlatmayı başarmıştı.
Aynı zamanda takım kaptanı olan Altay Bayındır Fenerbahçe ile geçtiğimiz ay 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.
Bu imza ile Altay'ın Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği yönündeki spekülasyonlar geride kalmıştı.
2 gün içinde ya ameliyat masasına yatacak ya da sezon sonuna kadar iğneyle sahaya çıkacak.
Altay bu sezon ligde 26 maça çıktı.