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Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'dan gelen son haberler sarı lacivertli camiayı bir hayli tedirgin etti. Sezon içerisinde sık sık bel ağrıları çeken 25 yaşındaki file bekçisi son olarak Ankaragücü karşısında forma giyememişti. Fenerbahçe ise Altay Bayındır için kritik bir karara varma aşamasında. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Kanarya, mücadeleyi 87. dakikadan itibaren geriden gelerek 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Ancak sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesinde kötü bir haber aldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Sezon başından beri belindeki ağrılarla oynayan Altay Bayındır'ın ameliyat olması gerektiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Ancak takım şampiyonluk yarışında olduğu için bir karar verilmedi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Ameliyat kararı hemen alınırsa Altay Bayındır ligde ve kupadaki çok kritik süreçte görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Altay Bayındır'ın belindeki rahatsızlıklar ligin ilk yarısında da artmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Ancak Altay o dönemi ameliyat olmadan atlatmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Aynı zamanda takım kaptanı olan Altay Bayındır Fenerbahçe ile geçtiğimiz ay 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Bu imza ile Altay'ın Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği yönündeki spekülasyonlar geride kalmıştı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

2 gün içinde ya ameliyat masasına yatacak ya da sezon sonuna kadar iğneyle sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için kritik karar! 1-2 gün içinde belli olacak

Altay bu sezon ligde 26 maça çıktı.

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