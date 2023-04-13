Fenerbahçe'de Jorge Jesus için pamuk eller cebe! Takımda kalması için...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Joge Jesus'un aylardır Brezilya milli takımı ve Brezilya kulüpleri ile adı anılıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Joge Jesus'un aylardır Brezilya milli takımı ve Brezilya kulüpleri ile adı anılıyor.
Yönetim, Portekizli hoca için kolları sıvadı.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli hocaya yeni kontrat edilecek.
Buna göre sarı lacivertlilerin 2 yıllık uzatma için Jesus'la masaya oturacağı öğrenildi.
Görüşmeyi ise başkan Ali Koç'un bizzat yapacağı belirtildi.
Öte yandan Portekizli teknik adam için yeni duyumlar da gelmeye devam ediyor.
Jesus'un Flamengo'nun 4.5 milyon euro'luk teklifini 7.5 milyon euro isteyerek reddettiği belirtildi.
Bu gelişme sonrası Jesus'a 2 yıllık sözleşme önerecek olan yönetimin ne kadarlık bir rakam teklif edeceği merak konusu oldu...
'DERBİLERDEKİ OYUN NE OLACAK?'
Yönetim Jesus'a 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşünse de buna karşı çıkanlar da yok değil.
Bazı idareci ve kongre üyelerinin Portekizli hocayla devam edilmesinin eleştirdiği, özellikle bu sezon derbilerdeki kötü sonuçları da örnek gösterdikleri gelen haberler arasında.
JESUS F.BAHÇE'Sİ DERBİLERDE SORUN YAŞIYOR
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılan Jesus'un öğrencileri, Kadıköy'de 4-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar kazanılan maçta 10 kişi kalmasına karşın skoru lehine çevirmişti.
Lider Galatasaray'ı ligin ilk yarısında sahasında ağırlayan sarı-lacivertliler, mücadelede 10 kşi kalmış ve 3-0 kaybetmişti.
Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Kanarya, mücadeleyi 10 kişi tamamlamış ve maçtan da 2-0 mağlup ayrılmıştı.
4 derbide 2 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 9 gol gördü.
Ayrıca Portekizli çalıştırıcının takımı bu maçlarda 2 kırmızı kart gördü.