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Fenerbahçe'de Jorge Jesus için pamuk eller cebe! Takımda kalması için...

Son dakika spor haberi: Aylardır Brezilya milli takımı ve Brezilya kulüpleri ile adı anılan Jorge Jesus için Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli hocaya yeni kontrat edilecek. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Buna göre sarı lacivertlilerin 2 yıllık uzatma için Jesus'la masaya oturacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Görüşmeyi ise başkan Ali Koç'un bizzat yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Öte yandan Portekizli teknik adam için yeni duyumlar da gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Jesus'un Flamengo'nun 4.5 milyon euro'luk teklifini 7.5 milyon euro isteyerek reddettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Bu gelişme sonrası Jesus'a 2 yıllık sözleşme önerecek olan yönetimin ne kadarlık bir rakam teklif edeceği merak konusu oldu...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

'DERBİLERDEKİ OYUN NE OLACAK?'

Yönetim Jesus'a 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşünse de buna karşı çıkanlar da yok değil.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Bazı idareci ve kongre üyelerinin Portekizli hocayla devam edilmesinin eleştirdiği, özellikle bu sezon derbilerdeki kötü sonuçları da örnek gösterdikleri gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

JESUS F.BAHÇE'Sİ DERBİLERDE SORUN YAŞIYOR

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılan Jesus'un öğrencileri, Kadıköy'de 4-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar kazanılan maçta 10 kişi kalmasına karşın skoru lehine çevirmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Lider Galatasaray'ı ligin ilk yarısında sahasında ağırlayan sarı-lacivertliler, mücadelede 10 kşi kalmış ve 3-0 kaybetmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Kanarya, mücadeleyi 10 kişi tamamlamış ve maçtan da 2-0 mağlup ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

4 derbide 2 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 9 gol gördü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Jorge Jesus ile masaya oturacak! İşte teklifin detayları

Ayrıca Portekizli çalıştırıcının takımı bu maçlarda 2 kırmızı kart gördü.

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