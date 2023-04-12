Fenerbahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki kritik Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki kritik Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de yönetim, kadro planlaması için kolları sıvadı.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte yeterli performansı veremediği oyuncularıyla vedalaşacak.
Sarı-lacivertliler ayrıca kiralık futbolcularla birlikte başka takımlara kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan isimlerle de yollarını ayıracak.
Fenerbahçe, yurt dışından talipleri olan futbolcuları için de gelen teklifleri değerlendirecek.
Kanarya, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia ve Miha Zajc'ı ise takımda tutmayı planlıyor.
İşte 2023/2024 sezonu öncesi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimler...
TIAGO ÇUKUR
ÇAĞTAY KURUKALIP