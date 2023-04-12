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Fenerbahçe'den tarihi karar! 14 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte 14 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 15:36
Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki kritik Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de yönetim, kadro planlaması için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyeler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle birlikte yeterli performansı veremediği oyuncularıyla vedalaşacak.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertliler ayrıca kiralık futbolcularla birlikte başka takımlara kiralanan ve sezon sonunda takıma dönecek olan isimlerle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe, yurt dışından talipleri olan futbolcuları için de gelen teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

Kanarya, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia ve Miha Zajc'ı ise takımda tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

İşte 2023/2024 sezonu öncesi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimler...

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

EZGJAN ALIOSKI

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

NAZIM SANGARE

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

JOAO PEDRO

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

SERDAR DURSUN

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

MERGIM BERISHA

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

BRUMA

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

MBWANA SAMATTA

Fenerbahçe'den tarihi karar! 15 isimle yollar ayrılıyor

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