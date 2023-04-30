FENERBAHÇE HABERLERİ - Zorbay Küçük Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! İşte sebebi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe'yi galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu ve Diego Rossi kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 67'e çıkararak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Bu sezonki 14. yenilgisini alan Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Sivasspor deplasmanında konuk olan Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında 10 kişi kaldı.
Sarı-lacivertlilerde 45+5'inci dakikada İrfan Can Kahveci, Saiz'i faulle durdurdu.
Zorbay Küçük'ün pozisyonu izlemesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin sarı kartı iptal edildi ve kart kırmızıya döndü.
Zorbay Küçük'e tepki gösteren İrfan Can Kahveci, kenara doğru geldi.
Tecrübeli orta sahayı sakinleştiren isim Jorge Jesus oldu.
KAPTANLIK PAZUBENDİ JESUS'TA KALDI
Oyunun tekrar başlamasının ardından Fenerbahçe'de kaptanlık pazubendi Jorge Jesus'un elinde kaldı.
Oyun durduğu anda Jorge Jesus, Zorbay Küçük'e elindeki kaptanlık pazubendini gösterdi.
ZORBAY KÜÇÜK İZİN VERMEDİ
Milliyet'in haberine göre, Zorbay Küçük bu pozisyonda kaptanlık pazubendinin alınmasına izin vermeyince Jorge Jesus kenarda çılgına döndü.
Oyun tekrar durduktan sonra kaptanlık pazubendini koluna takan isim Ferdi Kadıoğlu oldu.
Genç oyuncu, kaptanlık pazubendini takmasının ardından dakikalar içerisinde fileleri havalandırma başarısı gösterdi.