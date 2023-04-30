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FENERBAHÇE HABERLERİ - Zorbay Küçük Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! İşte sebebi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 4 golün atıldığı maçı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kritik mücadelede Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın hakemi Zorbay Küçük'e oldukça sinirlendi. İşte sebebi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 10:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Zorbay Küçük Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! İşte sebebi

Oyun durduğu anda Jorge Jesus, Zorbay Küçük'e elindeki kaptanlık pazubendini gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zorbay Küçük Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! İşte sebebi

ZORBAY KÜÇÜK İZİN VERMEDİ

Milliyet'in haberine göre, Zorbay Küçük bu pozisyonda kaptanlık pazubendinin alınmasına izin vermeyince Jorge Jesus kenarda çılgına döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Zorbay Küçük Jorge Jesus'u çılgına çevirdi! İşte sebebi

Oyun tekrar durduktan sonra kaptanlık pazubendini koluna takan isim Ferdi Kadıoğlu oldu.

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