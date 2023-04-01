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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisine özel plan!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi sabırsızlıkla beklenmeye başlanırken iki takımda kritik maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe cephesinde ise teknik direktörü Jorge Jesus'un, derbiye özel planları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Fenerbahçe'de gözler tamamen Beşiktaş derbisine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Dev derbide cezalı olan teknik direktör Jorge Jesus milli arada, Kartal'ın son 5 mücadelesini izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Rakibin etkili olduğu pozisyonları ve hata yaptıkları anları tek tek not aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Bunları önce video görüntüleriyle öğrencilerine aktardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Ardından saha çalışmalarıyla belirlediği taktiği pekiştirmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Jesus ve öğrencilerinin hedefi galibiyet serisini 4 maça çıkarmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Bunun için motivasyon konuşmaları da gerçekleştiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Kanarya bu sezon ligde 3 derbi maçına çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Galatasaray'a evinde 3-0 kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. Beşiktaş ile de dış sahada 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Tüm bu maçların ortak noktasında Jorge Jesus 3'lü sistem ile sahaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

3 karşılaşmada gol atamadı, 1 puan alabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Portekizli çalıştırıcı bu mücadeleye 4'lü sistem ile başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

68 yaşındaki teknik adam Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini alarak sezonun kalan bölümünde şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Camianın güveni tam.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un Beşiktaş'ı imha planı tamam!

Sarı lacivertli camiada derbi öncesi gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

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