FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisine özel plan!

Fenerbahçe'de gözler tamamen Beşiktaş derbisine çevrildi.
Dev derbide cezalı olan teknik direktör Jorge Jesus milli arada, Kartal'ın son 5 mücadelesini izledi.
Rakibin etkili olduğu pozisyonları ve hata yaptıkları anları tek tek not aldı.
Fenerbahçe'de gözler tamamen Beşiktaş derbisine çevrildi.
Dev derbide cezalı olan teknik direktör Jorge Jesus milli arada, Kartal'ın son 5 mücadelesini izledi.
Rakibin etkili olduğu pozisyonları ve hata yaptıkları anları tek tek not aldı.
Bunları önce video görüntüleriyle öğrencilerine aktardı.
Ardından saha çalışmalarıyla belirlediği taktiği pekiştirmeye başladı.
Jesus ve öğrencilerinin hedefi galibiyet serisini 4 maça çıkarmak.
Bunun için motivasyon konuşmaları da gerçekleştiriyor.
SİSTEM DEĞİŞİYOR
Kanarya bu sezon ligde 3 derbi maçına çıktı.
Galatasaray'a evinde 3-0 kaybetti.
Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. Beşiktaş ile de dış sahada 0-0 berabere kaldı.
Tüm bu maçların ortak noktasında Jorge Jesus 3'lü sistem ile sahaya çıkmıştı.
3 karşılaşmada gol atamadı, 1 puan alabildi.
Portekizli çalıştırıcı bu mücadeleye 4'lü sistem ile başlayacak.
68 yaşındaki teknik adam Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini alarak sezonun kalan bölümünde şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Camianın güveni tam.
Sarı lacivertli camiada derbi öncesi gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.