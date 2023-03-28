Haberler Fenerbahçe Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Alex Iwobi'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü. 26 yaşındaki futbolcu, katıldığı bir podcast programında sarı-lacivertli takıma transfer ihtimaline ilişkin konuşurken, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 13:11 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 13:20
Mert Kılıç
Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili ara transfer döneminde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Sarı-lacivertlilerin, Everton forması giyen Nijeryalı 10 numara Alex Iwobi ile ilgilendiği öne sürüldü.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Fenerbahçe efsanesi Jay-Jay Okocha'nın yeğeni olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddia edilmişti.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche de geçtiğimiz haftalarda Iwobi ile ilgili ortaya atılan transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Dyche, "Iwobi burada oldukça mutlu görünüyor. Bu yüzden sadece gözlerimin gördüğüne ve hislerimin bana söylediğine inanabilirim" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ İHTİMAL DAHİLİNDE DEĞİL"

İngiliz çalıştırıcı, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin ise "İhtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Alex Iwobi de İngiltere'de katıldığı bir podcast programında Fenerbahçe transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

The Beautiful Game (Güzel Oyun) adlı podcaste konuk olan Nijeryalı futbolcu, Everton'dan ayrılma söylentilerinin kendisini sarstığını söyledi.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMA İHTİMALİ TEDİRGİN ETTİ

Iwobi, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin ise kendisini tedirgin ettiğini belirtti.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

26 yaşındaki futbolcu, diğer kulüplerin ilgisini duymak güzel olsa da yakın zamanda Türkiye'ye gitme niyetinin olmadığını söyledi.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

"TÜRKİYE'YE DİŞLERİMİ VEYA SAÇLARIMI YAPTIRMAK İÇİN GİDERİM"

Alex Iwobi açıklamasında "Fenerbahçe iddialarıyla ilgili hiçbir şey duymadım.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Instagram'da bir gönderi paylaştım ve altında bir sürü yorum gördüm. 'Ne?' diye düşündüm.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Sonra oğullarım Twitter'da benim Türkiye'ye gidebileceğimin konuşulduğunu söyledi. Türkiye'ye gitmemin tek yolu dişlerimi veya saçlarımı yaptırmak (gülerek). ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Alex Iwobi, bu sezon Everton formasıyla 31 maça çıktı.

Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Nijeryalı futbolcu, 1 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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