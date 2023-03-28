Yıldız futbolcudan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! "Türkiye'ye gitmemin tek yolu..."

Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili ara transfer döneminde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili ara transfer döneminde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Sarı-lacivertlilerin, Everton forması giyen Nijeryalı 10 numara Alex Iwobi ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe efsanesi Jay-Jay Okocha'nın yeğeni olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer olacağı iddia edilmişti.
Everton Teknik Direktörü Sean Dyche de geçtiğimiz haftalarda Iwobi ile ilgili ortaya atılan transfer söylentileriyle ilgili konuştu.
Dyche, "Iwobi burada oldukça mutlu görünüyor. Bu yüzden sadece gözlerimin gördüğüne ve hislerimin bana söylediğine inanabilirim" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ İHTİMAL DAHİLİNDE DEĞİL"
İngiliz çalıştırıcı, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin ise "İhtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.
Alex Iwobi de İngiltere'de katıldığı bir podcast programında Fenerbahçe transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
The Beautiful Game (Güzel Oyun) adlı podcaste konuk olan Nijeryalı futbolcu, Everton'dan ayrılma söylentilerinin kendisini sarstığını söyledi.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMA İHTİMALİ TEDİRGİN ETTİ
Iwobi, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin ise kendisini tedirgin ettiğini belirtti.
26 yaşındaki futbolcu, diğer kulüplerin ilgisini duymak güzel olsa da yakın zamanda Türkiye'ye gitme niyetinin olmadığını söyledi.
"TÜRKİYE'YE DİŞLERİMİ VEYA SAÇLARIMI YAPTIRMAK İÇİN GİDERİM"
Alex Iwobi açıklamasında "Fenerbahçe iddialarıyla ilgili hiçbir şey duymadım.
Instagram'da bir gönderi paylaştım ve altında bir sürü yorum gördüm. 'Ne?' diye düşündüm.
Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. Sonra oğullarım Twitter'da benim Türkiye'ye gidebileceğimin konuşulduğunu söyledi. Türkiye'ye gitmemin tek yolu dişlerimi veya saçlarımı yaptırmak (gülerek). ifadelerini kullandı.
Alex Iwobi, bu sezon Everton formasıyla 31 maça çıktı.
Nijeryalı futbolcu, 1 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Iwobi'nin Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.
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