Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 65 ve 85. dakikalarda penaltıdan Enner Valencia ve 90+2. dakikada Emre Mor kaydetti.
Alanyaspor'un tek golüyse 4. dakikada Efthymios Koulouris'ten geldi.
Maç eksiği de bulunan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e çıkararak lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi.
Sarı-lacivertlilerde mücadele sonrası eleştiri okları Gustavo Henrique'nin üzerine çevrildi.
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'ye geldiği günden beri zaafları ve formsuzluğu ile tartışma konusu olan Gustavo Henrique, gözden çıkarılmış durumda.
Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ofsaytı bozması ve takımının henüz 4. dakikada 1-0 geri düşmesine sebep olan Brezilyalı, taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu.
Sevilla maçında Serdar Aziz'in oldukça iyi oynamasının üzerine tekrar kulübede olması olumsuz anlamda dikkat çekerken, üzerine de Gustavo'nun ofsayt ihlali taraftarları resmen çıldırttı.
Sosyal medyadan öfke dolu paylaşımlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Serdar yerine Gustavo ile başlanmasını çok eleştiriyorlar.
Avrupa'daki kritik maçta oldukça iyi oynayan Serdar'ın neden bu maçta olmadığını sorgulayan Fenerbahçeliler, ayrıca da İsmail Yüksek konusuna da değindiler ve yedek kalanlar ile oynayanlar arasındaki farkın doğru analiz edilmediğini ifade ettiler.
Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique ile sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor.
Gustavo Henrique bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta forma giydi.
Brezilyalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon Euro.