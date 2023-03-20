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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin zirve takibi sürüyor. Sarı lacivertlilerde uzun süre sonra 11'de başlayan stoper oyuncusu gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çekti. Yönetim oyuncuyla ilgili flaş karar aldı. İşte detaylar... | FB HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:14
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'ye geldiği günden beri zaafları ve formsuzluğu ile tartışma konusu olan Gustavo Henrique, gözden çıkarılmış durumda.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ofsaytı bozması ve takımının henüz 4. dakikada 1-0 geri düşmesine sebep olan Brezilyalı, taraftarlar tarafından hedef tahtasına konuldu.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Sevilla maçında Serdar Aziz'in oldukça iyi oynamasının üzerine tekrar kulübede olması olumsuz anlamda dikkat çekerken, üzerine de Gustavo'nun ofsayt ihlali taraftarları resmen çıldırttı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Sosyal medyadan öfke dolu paylaşımlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Serdar yerine Gustavo ile başlanmasını çok eleştiriyorlar.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Avrupa'daki kritik maçta oldukça iyi oynayan Serdar'ın neden bu maçta olmadığını sorgulayan Fenerbahçeliler, ayrıca da İsmail Yüksek konusuna da değindiler ve yedek kalanlar ile oynayanlar arasındaki farkın doğru analiz edilmediğini ifade ettiler.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique ile sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Gustavo Henrique bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

Brezilyalı stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Taraftarı çıldırttı

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon Euro.

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