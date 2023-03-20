FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gösterdiği harika performansla Avrupa devlerini peşine takmış durumda.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gösterdiği harika performansla Avrupa devlerini peşine takmış durumda.
Başarılı futbolcunun en ciddi talipleri ise Napoli ve Ajax.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 25 milyon Euro'dan açarken bu transferi dolaylı yoldan etkileyebilecek bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor.
Ekonomik açıdan eli çok da güçlü olmayan İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak.
Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen Napoli, Avrupa'yı sallayacak transfer satışıyla birlikte Fenerbahçe'nin karşısına kesinin ağzını açarak gelecek.
İtalyan ekibinin kasasını dolduracak o transfer satışı Khvicha Kvaratskhelia ile gerçekleşecek.
İddiaya göre PSG, Gürcü yıldız için tam 180 milyon Euro'yu masaya koydu.
Napoli'nin söz konusu rakamı kabul edeceği iddia ediliyor.
FERDİ İÇİN 25 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİRLER
Akşam'ın haberine göre; söz konusu durumda İtalyan ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon Euro seviyelerine çıkabilecek.
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak.
Başarılı futbolcu, Elvir Balic'i geride bırakıp Fenerbahçe'nin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.