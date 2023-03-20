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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devinin adı birçok takımla anılan milli futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, önerilecek rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 15:44
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de bastırıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Ekonomik açıdan eli çok da güçlü olmayan İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen Napoli, Avrupa'yı sallayacak transfer satışıyla birlikte Fenerbahçe'nin karşısına kesinin ağzını açarak gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

İtalyan ekibinin kasasını dolduracak o transfer satışı Khvicha Kvaratskhelia ile gerçekleşecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

İddiaya göre PSG, Gürcü yıldız için tam 180 milyon Euro'yu masaya koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Napoli'nin söz konusu rakamı kabul edeceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

FERDİ İÇİN 25 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİRLER

Akşam'ın haberine göre; söz konusu durumda İtalyan ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için Fenerbahçe'nin istediği 25 milyon Euro seviyelerine çıkabilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu 25 milyon euroya satması halinde kulüp tarihinin rekorunu kıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Başarılı futbolcu, Elvir Balic'i geride bırakıp Fenerbahçe'nin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 35 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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