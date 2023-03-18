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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, sergilediği performansla İspanyolları hayran bıraktı. Sarı-lacivertli oyuncuya sürpriz bir transfer çağrısı geldi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 14:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

F.Bahçe, Sevilla karşısında Avrupa'ya veda ederken Arda Güler performansıyla kötü gecenin pozitif ismiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Jorge Jesus'un oynatmadığı için sık sık eleştirilmesine neden olan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyollar'ı kendine hayran bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Endülüs ekibinin taraftarları, maç sırasında sosyal medyada özellikle Arda'nın performansını 'gerçek tehlike' olarak adlandırırken Avrupa'nın yıldız avcısı olan sportif direktör Monchi'nin de Arda'yı gelecek yıl alması önerisini ortaya koydular.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Sabah'ın derlediği habere göre; AS gazetesi, "İstanbul'da uzun süre kalmayacak" diyerek Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gideceğine vurgu yaparken Sport ise "Arda, doğal bir 10 numara" yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Arda Güler, maç sonunda çocukluğundan beri hayranı olduğu yıldızlardan biri olan Ivan Rakitic'in formasını almak için maç sonunda harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Ancak bir türlü Rakitic'i göremedi ve yıldız isim soyunma odasına gitti. Bu durumu öğrenen Hırvat orta saha, F.Bahçe soyunma odasına giderek formasını genç meslektaşına verdi ve Arda'yla bir süre sohbet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

ARDA GÜLER NE YAPTI?

Arda, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon bir maçta en az 7 başarılı çalım atan 20 yaş altı tek oyuncu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Genç yetenek ayrıca maçta en fazla çalım atan, faule maruz kalan ve sahipsiz top kazanan oyuncuydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

İşte Arda Güler'in Sevilla maçı istatistikleri:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Topla buluşma: 94

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

Pas %: 90

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

İsabetli pas: 57

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