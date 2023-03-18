FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı!

F.Bahçe, Sevilla karşısında Avrupa'ya veda ederken Arda Güler performansıyla kötü gecenin pozitif ismiydi.
Jorge Jesus'un oynatmadığı için sık sık eleştirilmesine neden olan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyollar'ı kendine hayran bıraktı.
F.Bahçe, Sevilla karşısında Avrupa'ya veda ederken Arda Güler performansıyla kötü gecenin pozitif ismiydi.
Jorge Jesus'un oynatmadığı için sık sık eleştirilmesine neden olan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyollar'ı kendine hayran bıraktı.
Sabah'ın derlediği habere göre; AS gazetesi, "İstanbul'da uzun süre kalmayacak" diyerek Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gideceğine vurgu yaparken Sport ise "Arda, doğal bir 10 numara" yorumunu yaptı.
Arda Güler, maç sonunda çocukluğundan beri hayranı olduğu yıldızlardan biri olan Ivan Rakitic'in formasını almak için maç sonunda harekete geçti.
ARDA GÜLER NE YAPTI?
Arda, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon bir maçta en az 7 başarılı çalım atan 20 yaş altı tek oyuncu oldu.
Genç yetenek ayrıca maçta en fazla çalım atan, faule maruz kalan ve sahipsiz top kazanan oyuncuydu.
İşte Arda Güler'in Sevilla maçı istatistikleri:
Çalım: 6
Maruz kaldığı faul: 4
Sahipsiz top kazanma: 10