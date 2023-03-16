Telles: Tur ortada

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sevilla'nın sol beki Alex Telles şöyle konuştu: "Güçlü bir ortam olacak. Rakibin deneyimli oyuncuları var. Biz de maça sarılacağız. Henüz kesin bir şey yok. Şu anda tur ortada. İlk maçta aldığımız skoru korumaya çalışacağız"
Birdönem Galatasaray forması da giyen Sevilla'nın sol beki Alex Telles şöyle konuştu: "Güçlü bir ortam olacak. Rakibin deneyimli oyuncuları var. Biz de maça sarılacağız. Henüz kesin bir şey yok. Şu anda tur ortada. İlk maçta aldığımız skoru korumaya çalışacağız"