Haberler Fenerbahçe Telles: Tur ortada

Telles: Tur ortada

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sevilla'nın sol beki Alex Telles şöyle konuştu: "Güçlü bir ortam olacak. Rakibin deneyimli oyuncuları var. Biz de maça sarılacağız. Henüz kesin bir şey yok. Şu anda tur ortada. İlk maçta aldığımız skoru korumaya çalışacağız"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Telles: Tur ortada
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sevilla'nın sol beki Alex Telles şöyle konuştu: "Güçlü bir ortam olacak. Rakibin deneyimli oyuncuları var. Biz de maça sarılacağız. Henüz kesin bir şey yok. Şu anda tur ortada. İlk maçta aldığımız skoru korumaya çalışacağız"
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