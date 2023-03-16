Haberler Fenerbahçe Ferdi’ye şut emri

Ferdi’ye şut emri

Jorge Jesus, Sevilla'ya karşı Ferdi Kadıoğlu'na özel görev verdi. Bu maçta sağ bekte görev alacak olan genç yıldız hücumlara da destek verecek. Portekizli çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuya şans bulduğunda şut emri verdi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Kayserispor deplasmanında müthiş bir gol atmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Ferdi’ye şut emri
Jorge Jesus, Sevilla'ya karşı Ferdi Kadıoğlu'na özel görev verdi. Bu maçta sağ bekte görev alacak olan genç yıldız hücumlara da destek verecek. Portekizli çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuya şans bulduğunda şut emri verdi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Kayserispor deplasmanında müthiş bir gol atmıştı.
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