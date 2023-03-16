Ferdi’ye şut emri

Jorge Jesus, Sevilla'ya karşı Ferdi Kadıoğlu'na özel görev verdi. Bu maçta sağ bekte görev alacak olan genç yıldız hücumlara da destek verecek. Portekizli çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuya şans bulduğunda şut emri verdi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Kayserispor deplasmanında müthiş bir gol atmıştı.
Jorge Jesus, Sevilla'ya karşı Ferdi Kadıoğlu'na özel görev verdi. Bu maçta sağ bekte görev alacak olan genç yıldız hücumlara da destek verecek. Portekizli çalıştırıcı, 23 yaşındaki futbolcuya şans bulduğunda şut emri verdi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Kayserispor deplasmanında müthiş bir gol atmıştı.