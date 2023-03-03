Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı sonrası Itoudis: Kendimi evimde hissediyorum

Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı sonrası Itoudis: Kendimi evimde hissediyorum

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maça çok iyi başladıklarını ve deplasmanda kaybettikleri rakiplerine karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 23:22
Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı sonrası Itoudis: Kendimi evimde hissediyorum

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Maalesef üzücü haberler alıyoruz ama profesyonel olarak işimizi büyük motivasyonla yapıyoruz. Çok acı çeken insan var, acıların dinmesini, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyorum. Fenerbahçe Kulübüne de Yunan ve Türk dostluğuyla ilgili sözleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada kendimi evimde hissediyorum. Deprem ve tren kazası nedeniyle inanılmaz üzgünüm. Bugün salonda ise çok iyi bir atmosfer vardı. Maça gerçek kimliğimizle girdik, ilk maçı orada kaybetmiştik. Topu çok iyi paylaştık, dış atışlarda iyiydik. İdmandaki çalışmalar her zaman maça yansır, birlikte sağlıklı idman yapmamız önemliydi." ifadelerini kullandı.

DİĞER
ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR ŞİFRESİZ CANLI İZLE: Beinsports 1 canlı yayın ekranı ile Alanyaspor Başakşehir maçı canlı izle şifresiz
10 yılı devirmişler! Ateş Kuşları'nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...
F.Bahçe Beko farklı kazandı!
Icardi'nin alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Depremzede Kamilcan F.Bahçeli oyuncularla buluştu
F.Bahçe Beko farklı kazandı!
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, şartları 2023
Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'lu Al-Nassr uzatmalarda kazandı Ronaldo'lu Al-Nassr uzatmalarda kazandı 23:18
Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim 23:01
Alanyaspor'da Yanal dönemi galibiyetle başladı! Alanyaspor'da Yanal dönemi galibiyetle başladı! 22:00
Göztepe ile Bolu yenişemedi! Göztepe ile Bolu yenişemedi! 22:13
F.Bahçe Beko farklı kazandı! F.Bahçe Beko farklı kazandı! 22:31
Pendik geriden gelerek kazandı Pendik geriden gelerek kazandı 22:34
Daha Eski
ÇBK Mersin Yenişehir deplasmanda kazandı! ÇBK Mersin Yenişehir deplasmanda kazandı! 18:50
G.Saray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam G.Saray'da 5 ayrılık birden! Kasaya tarihi rakam 18:57
Ahmet Düverioğlu takımından ayrıldı! Ahmet Düverioğlu takımından ayrıldı! 19:15
F.Bahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! F.Bahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! 19:23
Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... 19:42
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı CANLI Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı CANLI 19:51