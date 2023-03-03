Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı sonrası Itoudis: Kendimi evimde hissediyorum

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Maalesef üzücü haberler alıyoruz ama profesyonel olarak işimizi büyük motivasyonla yapıyoruz. Çok acı çeken insan var, acıların dinmesini, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyorum. Fenerbahçe Kulübüne de Yunan ve Türk dostluğuyla ilgili sözleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada kendimi evimde hissediyorum. Deprem ve tren kazası nedeniyle inanılmaz üzgünüm. Bugün salonda ise çok iyi bir atmosfer vardı. Maça gerçek kimliğimizle girdik, ilk maçı orada kaybetmiştik. Topu çok iyi paylaştık, dış atışlarda iyiydik. İdmandaki çalışmalar her zaman maça yansır, birlikte sağlıklı idman yapmamız önemliydi." ifadelerini kullandı.