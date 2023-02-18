TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı lacivertliler ara transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yönetim, Jorge Jesus'un raporladığı isimleri takıma kazandırmıştı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı lacivertliler ara transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yönetim, Jorge Jesus'un raporladığı isimleri takıma kazandırmıştı.
Kanarya'dan sürpriz bir atak daha geldi.
Ara transferde Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir hamlelerinin ardından sessizliğe bürünen Fenerbahçe için Pierre-Emerick Aubameyang iddiası geldi...
İtalyan Tuttomercato sitesi, Gabonlu oyuncunun sezonu Türkiye'de bitirebileceğini duyurdu.
Raimond De Magistris imzalı haberde, Fenerbahçe'nin Chelsea'nin planlarının dışında kalan 33 yaşındaki Aubameyang'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini yazdı.
Kulüpler arasında temasların sürdüğü belirtildi.
BU SEZON 18 MAÇA ÇIKIP, 3 GOL ATTI
Site, Aubameyang'ın sezon sonuna kadar 5 milyon euro'luk bir maaşının olduğunu aktardı.
Sarılacivertli ekibin bunun sadece bir kısmını karşılamayı teklif ettiğini kaydetti...
Aubameyang, Eylül 2022'de Barcelona'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile alındı.
Gabonlu yıldız Chelsea'de etkili olamadı.
Tecrübeli forvet, teknik direktör Potter tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosundan da çıkarıldı.
Maviler'de 1.5 yıl daha kontratı bulunan Aubameyang 18 maça çıktı.
3 gol attı. Ayrıca 1 asist üretti.
Kariyerinde Dortmund, Barcelona, Monaco, Milan, Arsenal gibi devlerde forma giyen Aubameyang; 626 maçta görev aldı.
315 kez fileleri havalandırdı.
93 tane de asist gerçekleştirdi.
Aubameyang 73 kez Gabon Milli Takımı formasını giydi.
Yıldız isim 73 karşılaşmada 30 gol attı.