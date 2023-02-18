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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde bomba bir hamle daha geldi. Sarı lacivertlilerin, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang için devreye girdiği öğrenildi. Kanarya'nın, 33 yaşındaki oyuncu için İngiliz devine sunduğu teklif de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Sarı lacivertliler ara transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Yönetim, Jorge Jesus'un raporladığı isimleri takıma kazandırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Kanarya'dan sürpriz bir atak daha geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Ara transferde Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir hamlelerinin ardından sessizliğe bürünen Fenerbahçe için Pierre-Emerick Aubameyang iddiası geldi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

İtalyan Tuttomercato sitesi, Gabonlu oyuncunun sezonu Türkiye'de bitirebileceğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Raimond De Magistris imzalı haberde, Fenerbahçe'nin Chelsea'nin planlarının dışında kalan 33 yaşındaki Aubameyang'ı sezon sonuna kadar kiralamak istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Kulüpler arasında temasların sürdüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

BU SEZON 18 MAÇA ÇIKIP, 3 GOL ATTI

Site, Aubameyang'ın sezon sonuna kadar 5 milyon euro'luk bir maaşının olduğunu aktardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Sarılacivertli ekibin bunun sadece bir kısmını karşılamayı teklif ettiğini kaydetti...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Aubameyang, Eylül 2022'de Barcelona'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile alındı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Gabonlu yıldız Chelsea'de etkili olamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Tecrübeli forvet, teknik direktör Potter tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosundan da çıkarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

Maviler'de 1.5 yıl daha kontratı bulunan Aubameyang 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif

3 gol attı. Ayrıca 1 asist üretti.

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