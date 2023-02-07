Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de hareketlilik başladı. Yıldız transferi yapmak isteyen Kanarya, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 3 isim. | FB TRANSFER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertli ekibin şartlar oluşması halinde yıldız bir oyuncu daha almayı planladığı belirtiliyor...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Şu ana kadar stopere Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, sol beke Parma'dan Jayden Oosterwolde gelirken, orta sahaya da Barcelona'dan bedelsiz olarak Emre Demir takviyesi yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Hücum hattına 'maç kazandırabilecek' nitelikte bir isim daha alınması değerlendiriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

SÜRPRİZ HAMLE GELEBİLİR

Chelsea'de gözden düşen 33 yaşındaki Patrick Aubameyang ile Aston Villa'dan ayrılacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

30 yaşındaki Philippe Coutinho bu kapsamda takibe alındı...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

İngiliz medyası, iki isme MLS ve Brezilya'dan da teklifler olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade ediliyor...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Fatih Karagümrük'te bu sezon 14 gol+8 asist üreten Fabio Borini de listede yerini koruyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu için bugün son bir hamle yapılabileceği gelen haberler arasında...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

TRANSFER ÇAĞRISI

Taraftarlar, yönetimden transfer istedi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Sosyal medyada #FenereTransferYapın hastagi ile başlatılan kampanya kısa sürede gündem oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Yapılan yorumlarda başkan Ali Koç'tan şampiyonluk için takıma en az bir yıldız oyuncu daha transfer etmesi istendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Fabio Borini lig ve Türkiye Kupası'nda 21 maçta görev aldı;

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

14 gol+8 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Sol kanatta görev yapan Brezilyalı Coutinho, Aston Villa'da bu sezon 20 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den deprem bölgesine destek
Jorge Jesus: Geçmiş olsun Türkiye
7 Şubat Salı son depremler ve artçıları!
Ölü, yaralı sayısı ve deprem bölgesinde saat saat son durum...
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:14
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:13
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:55
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:52
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 00:00
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59
Daha Eski
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:57
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:56
Konyaspor maçı ertelendi Konyaspor maçı ertelendi 23:47
Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum Alex: Acıyı sizinle paylaşıyorum 23:43
G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... G.Saray Muslera'nın yerini dolduruyor! Sakatlık sonrası... 23:36
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 23:28