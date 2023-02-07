TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Aubameyang Coutinho ve Borini...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip son olarak Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Ara transferin bitmesine bir gün kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor...
Şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertli ekibin şartlar oluşması halinde yıldız bir oyuncu daha almayı planladığı belirtiliyor...
Şu ana kadar stopere Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, sol beke Parma'dan Jayden Oosterwolde gelirken, orta sahaya da Barcelona'dan bedelsiz olarak Emre Demir takviyesi yapıldı.
Hücum hattına 'maç kazandırabilecek' nitelikte bir isim daha alınması değerlendiriliyor.
SÜRPRİZ HAMLE GELEBİLİR
Chelsea'de gözden düşen 33 yaşındaki Patrick Aubameyang ile Aston Villa'dan ayrılacağı belirtildi.
30 yaşındaki Philippe Coutinho bu kapsamda takibe alındı...
İngiliz medyası, iki isme MLS ve Brezilya'dan da teklifler olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade ediliyor...
Fatih Karagümrük'te bu sezon 14 gol+8 asist üreten Fabio Borini de listede yerini koruyor.
31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu için bugün son bir hamle yapılabileceği gelen haberler arasında...
TRANSFER ÇAĞRISI
Taraftarlar, yönetimden transfer istedi...
Sosyal medyada #FenereTransferYapın hastagi ile başlatılan kampanya kısa sürede gündem oldu.
Yapılan yorumlarda başkan Ali Koç'tan şampiyonluk için takıma en az bir yıldız oyuncu daha transfer etmesi istendi.
Fabio Borini lig ve Türkiye Kupası'nda 21 maçta görev aldı;
14 gol+8 asiste imzasını attı.
Sol kanatta görev yapan Brezilyalı Coutinho, Aston Villa'da bu sezon 20 maça çıktı.
Skor katkısı sağlayamadı.
Chelsea'de eski havasını kaybeden Aubameyang bu sezon şans bulduğu 3 maçta 3 gol attı; 1 de asist gerçekleştirdi.