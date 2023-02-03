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Fenerbahçe Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde ağırlayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 20:17
Fenerbahçe Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu, koordinasyon ve çabukluk idmanlarının ardından pas antrenmanı yaparken, son bölümde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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