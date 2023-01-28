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Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'den sonra bir genç yıldız adayını daha kadrosuna katmak üzere. Sarı lacivertliler Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 22:35
Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 21. haftada Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Devre arasında Samet Akaydin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Bruma'nın bonserisini de PSV Eindhoven'den aldı.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Kanarya, hücum hattını da kuvvetlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Yönetimden takviye talep eden teknik direktör Jorge Jesus, isteğine kavuşuyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Türk oyuncu Emre Demir ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Sarı-lacivertli ekip 19 yaşındaki oyuncunun bonservisini Katalan ekibinden almayı düşünüyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

İspanyol basınının haberine göre Fenerbahçe, genç oyuncu için Barcelona'ya 2 milyon euroluk teklifte bulundu.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Barcelona'nın Emre için yapılan teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Teknik direktör Xavi, 19 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Transferin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Yönetim, daha önce genç oyuncuya takım bulmasını iletmişti.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Emre Demir, bu sezon Barcelona B takımında 2 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Genç oyuncu bu maçlarda gol ve asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Emre, geçtiğimiz sezonun ortasında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

19 yaşındaki oyuncu, sezon sonu Katalan ekibine katılmıştı.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Bu müsabakalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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