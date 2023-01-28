Fenerbahçe'den flaş Emre Demir hamlesi!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 21. haftada Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 21. haftada Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Devre arasında Samet Akaydin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Bruma'nın bonserisini de PSV Eindhoven'den aldı.
Kanarya, hücum hattını da kuvvetlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Yönetimden takviye talep eden teknik direktör Jorge Jesus, isteğine kavuşuyor.
Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Türk oyuncu Emre Demir ile ilgileniyor.
Sarı-lacivertli ekip 19 yaşındaki oyuncunun bonservisini Katalan ekibinden almayı düşünüyor.
İspanyol basınının haberine göre Fenerbahçe, genç oyuncu için Barcelona'ya 2 milyon euroluk teklifte bulundu.
Barcelona'nın Emre için yapılan teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Teknik direktör Xavi, 19 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
Transferin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.
Yönetim, daha önce genç oyuncuya takım bulmasını iletmişti.
Emre Demir, bu sezon Barcelona B takımında 2 maçta forma giydi.
Genç oyuncu bu maçlarda gol ve asist katkısı yapamadı.
Emre, geçtiğimiz sezonun ortasında Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
19 yaşındaki oyuncu, sezon sonu Katalan ekibine katılmıştı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıktı.
Bu müsabakalarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Emre'nin bonservis değeri 1.5 milyon euro olarak biliniyor.
19 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu konumunda.