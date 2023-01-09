Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf, konuk ekip Galatasaray oldu.
Maçın 14 ve 16. dakikasında attığı goller ofsayta takılan sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Sergio Oliviera ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları gole çevirmeyi başaramadı.
Bu devre oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Galatasaray, 78. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
İrfan Can Kahveci'nin 86. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+10. dakikada Galatasaray'ın üçüncü golüne engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Derbi öncesinde rakibinin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, kazanması durumunda liderliğe yükseleceği karşılaşmada Galatasaray'a farklı kaybederek farkın 4 puana çıkmasını önleyemedi.
KADIKÖY'DE İLK KEZ SUSKUN
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.
Bu sezon Galatasaray derbisine kadar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahasında 16 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde en az bir gol bulmayı başarmıştı.
Evinde ligde 9 maçta 26, Avrupa'da 6 karşılaşmada 15 ve kupada tek mücadelede 3 gol bulan Fenerbahçe, ilk kez sahasında gol sevinci yaşayamadı.
İRFAN CAN KIZARDI
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü.
Müsabakanın 69. dakikasında Rossi'nin yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 86. dakikada Dubois'ya faul yaptı.
Derbinin hakemi Halil Umut Meler, pozisyonun ardından ilk anda kartına başvurmazken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu inceleyen Meler, İrfan Can'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
MERT HAKAN'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor.
İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı-lacivertli oyuncu kenarda adeta çılgına döndü.
Hakem Halil Umut Meler'e sert bir tepki gösteren ve sahaya doğru yönelen Mert Hakan'ı Fenerbahçe kurmayları sakinleştirdi.
Milliyet'in derlediği haberde; tepkisi nedeniyle sarı kartla cezalandırılan deneyimli oyuncu bu sezon 4'üncü sarı kartını gördü.
Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan bu sezon yedek kulübesinde 3. sarı kartını gördü.
28 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de 4-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasında bu sezon saha içinde tek kartını aldı.