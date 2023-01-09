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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 11:24
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf, konuk ekip Galatasaray oldu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Maçın 14 ve 16. dakikasında attığı goller ofsayta takılan sarı-kırmızılı ekip, 32. dakikada Sergio Oliviera ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları gole çevirmeyi başaramadı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Bu devre oyunu daha çok kendi yarı sahasında kabul eden Galatasaray, 78. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

İrfan Can Kahveci'nin 86. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+10. dakikada Galatasaray'ın üçüncü golüne engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Derbi öncesinde rakibinin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, kazanması durumunda liderliğe yükseleceği karşılaşmada Galatasaray'a farklı kaybederek farkın 4 puana çıkmasını önleyemedi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

KADIKÖY'DE İLK KEZ SUSKUN

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Bu sezon Galatasaray derbisine kadar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahasında 16 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde en az bir gol bulmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Evinde ligde 9 maçta 26, Avrupa'da 6 karşılaşmada 15 ve kupada tek mücadelede 3 gol bulan Fenerbahçe, ilk kez sahasında gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

İRFAN CAN KIZARDI

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Müsabakanın 69. dakikasında Rossi'nin yerine oyuna dahil olan İrfan Can, 86. dakikada Dubois'ya faul yaptı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Derbinin hakemi Halil Umut Meler, pozisyonun ardından ilk anda kartına başvurmazken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Pozisyonu inceleyen Meler, İrfan Can'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

MERT HAKAN'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı-lacivertli oyuncu kenarda adeta çılgına döndü.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Hakem Halil Umut Meler'e sert bir tepki gösteren ve sahaya doğru yönelen Mert Hakan'ı Fenerbahçe kurmayları sakinleştirdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Milliyet'in derlediği haberde; tepkisi nedeniyle sarı kartla cezalandırılan deneyimli oyuncu bu sezon 4'üncü sarı kartını gördü.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan bu sezon yedek kulübesinde 3. sarı kartını gördü.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan istatistik!

28 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de 4-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasında bu sezon saha içinde tek kartını aldı.

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