Son aday Isaak Toure

Stopere takviye planlayan Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen 19 yaşındaki Isaak Toure için harekete geçtiği belirtildi. FootballNewsWestAfrica'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. Marsilya'nın, kadroda yer bulamayan genç savunmacının gelişimi için kiralık formülüne sıcak baktığı ifade edildi.
Stoperetakviye planlayan Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen 19 yaşındaki Isaak Toure için harekete geçtiği belirtildi. FootballNewsWestAfrica'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı. Marsilya'nın, kadroda yer bulamayan genç savunmacının gelişimi için kiralık formülüne sıcak baktığı ifade edildi.