Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Jorge Jesus'un listesine yoğunlaşan sarı lacivertli yönetim sol bek transferi için düğmeye bastı. Listede 2 isim var... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler sol bek transferi için bir çok isimle görüşüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Sol bek için yönetime raporunu sunan Portekizli teknik adam Alioski ve Lincoln'den istediği katkıyı alamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Bu mevkiye Al Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski'den tam olarak memnun olmayan Portekizli teknik adam, Lincoln Henrique'yi burada kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Zaman zaman Ferdi Kadıoğlu da sol bekte görev yaptı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Jesus'un ideal bir sol bek istediği ve ara transfer için bir oyuncu arayışına başlandığı belirtiliyor...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Gündeme daha önce Danimarkalı sol bek Nikolas Dyhr gelmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Midtjylland takımında forma giyen oyuncu 21 yaşında.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Dyhr bu sezon toplamda 22 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

FC Midtjylland takımında forma giyen Nikolas Dyhr kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

21 yaşındaki sol bek oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Listede başka adaylar da olduğu konuşuluyor.

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