Fenerbahçe'de Jorge Jesus sol beke transfer istiyor! Listede Rubenis Antonio Dias ve Nikolas Dyhr var

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe liderliği kaptırdı.
Jorge Jesus Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yönetimden eksik bölgelere transfer istedi.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe liderliği kaptırdı.
Jorge Jesus Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yönetimden eksik bölgelere transfer istedi.
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler sol bek transferi için bir çok isimle görüşüyor.
Sol bek için yönetime raporunu sunan Portekizli teknik adam Alioski ve Lincoln'den istediği katkıyı alamadı.
Bu mevkiye Al Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski'den tam olarak memnun olmayan Portekizli teknik adam, Lincoln Henrique'yi burada kullanmıştı.
Zaman zaman Ferdi Kadıoğlu da sol bekte görev yaptı.
Jesus'un ideal bir sol bek istediği ve ara transfer için bir oyuncu arayışına başlandığı belirtiliyor...
Gündeme daha önce Danimarkalı sol bek Nikolas Dyhr gelmişti.
Midtjylland takımında forma giyen oyuncu 21 yaşında.
5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Dyhr bu sezon toplamda 22 maça çıktı.
Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı...
FC Midtjylland takımında forma giyen Nikolas Dyhr kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.
21 yaşındaki sol bek oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.
Listede başka adaylar da olduğu konuşuluyor.
Atletico Mineiro'dan Rubenis Antonio Dias'ın da adı geçiyor...
Rubenis Antonio Dias kulüp kariyerinde 44 karşılaşmada görev aldı.
Genç sol bek 44 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Rubenis Antonio Dias'ın kulübüyle 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı sol bekin güncel piyasa değeri 4 milyon euro.