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Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Fenerbahçe, Salernitana ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 12:54 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 14:20
Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Salernitana maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı henüz açıklanmadı.

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