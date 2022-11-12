FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında izleyecekler

Sezonu Jorge Jesus ile Fenerbahçe, ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor.
Sezonu Jorge Jesus ile Fenerbahçe, ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor.
Süper Lig'de 12 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler 9 galibiyet aldı.
Bunun yanında Kanarya 2 kez berabere kalırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi grub aşamasında da şov yapan Fenerbahçe, 6 karşılaşmada 4 galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler 2 kez berabere kalırken mağlubiyet görmedi ve grubu lider bitirerek son 16 turuna direkt katılmaya hak kazandı.
Bu başarıda büyük pay sahibi olan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiriyor.
Bu bağlamda birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başarmıştı.
Takvim'in haberine göre İtalya Ligi Serie A'dan 2 kulüp bugün Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçı yerinden takip edecek.
Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri bugün Ülker Stadyumu'nda hazır bulunacaklar.
PİYASA DEĞERİ ZİRVE YAPTI
Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon Euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor.
Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendiriliyor.
Ferdi için başka kulüplerin de devrede olduğu gelen haberler arasında.
Ferdi için Fenerbahçe'ye resmi teklifler geliyor.
Ancak sarı-Lacivertli kurmaylar bu teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.