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FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında izleyecekler

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performasını geliştiren Ferdi Kadıoğlu, son zamanalrda dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından da takip edilen Ferdi için flaş bir gelişme söz konusu. Alınan bilgilere göre İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden Napoli ve Inter, milli oyuncuyu Kadıköy'e gelerek Giresunspor maçında takip edecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Sezonu Jorge Jesus ile Fenerbahçe, ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Süper Lig'de 12 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler 9 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Bunun yanında Kanarya 2 kez berabere kalırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

UEFA Avrupa Ligi grub aşamasında da şov yapan Fenerbahçe, 6 karşılaşmada 4 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Sarı-lacivertliler 2 kez berabere kalırken mağlubiyet görmedi ve grubu lider bitirerek son 16 turuna direkt katılmaya hak kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Bu başarıda büyük pay sahibi olan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Bu bağlamda birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Takvim'in haberine göre İtalya Ligi Serie A'dan 2 kulüp bugün Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçı yerinden takip edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri bugün Ülker Stadyumu'nda hazır bulunacaklar.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

PİYASA DEĞERİ ZİRVE YAPTI

Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon Euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | 2 İtalyan devi Fenerbahçeli yıldız için geldi! Giresun maçında

Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendiriliyor.

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