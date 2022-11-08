Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"11'E 10'MUŞ GİBİ HİSSETMEDİK"

Fenerbahçe ve Sivasspor'un gücünü teraziye koymak imkansız. Sivasspor'un Avrupa ve ligi aynı anda götürmesi de zor. İkinci yarı kırmızı kart ile birlikte büyük bir avantaj yakaladı Sivasspor ama ikinci yarı 11'e 10'muş gibi bir oyun hissetmedik.