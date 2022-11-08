Haberler Fenerbahçe Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u evinde ağırlarken, mücadele sarı lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası TRT Spor yorumcularından Necati Ateş, müsabakayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 09:54
Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Necati Ateş, Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

İlk 20 dakika iyi oynadığı bölümler var Fenerbahçe'nin. Sakatlıklar ve oyunun durması Fenerbahçe'nin hızını kesti.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

20 dakikadan sonra Sivasspor muhteşem bir reaksiyon gösterdi. 45'e kadar maça ortak olmak istediğini gösterdi.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"11'E 10'MUŞ GİBİ HİSSETMEDİK"
Fenerbahçe ve Sivasspor'un gücünü teraziye koymak imkansız. Sivasspor'un Avrupa ve ligi aynı anda götürmesi de zor. İkinci yarı kırmızı kart ile birlikte büyük bir avantaj yakaladı Sivasspor ama ikinci yarı 11'e 10'muş gibi bir oyun hissetmedik.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"SİVAS'IN E ŞUTU NE POZİSYONU VARDI"
İkinci yarı Sivasspor'un ne şutu, ne pozisyonu vardı. Rakibi 10 kişi olmasına rağmen etkili olamadı.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

İlk yarıdaki Sivasspor gitti bambaşka bir takım geldi. Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım. Onlar da iyi bir oyun ortaya koydu ve Sivasspor'u çıkartmadı.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"JESUS GERİYE YASLANMADI"
Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Jorge Jesus geriye yaslanmadı. Takımını biraz daha önde tutmaya çalıştı.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

10 kişi kalan bir takım için basmak zordur. Kim olursa olsun. İyi bir duruş sergilediler.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"BİLİNEN OYUNDAN ÇOK UZAKTI"
Fenerbahçe'nin bireysel ve takım performansı bilinen oyundan çok uzaktı ama bir şekilde kazanmayı bildi.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

Ben oyuna bakmam diyor Jesus.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"VALENCIA HİÇBİR ŞEY YAPMADI"
Bireysel perfomansalara baktığımızda Batshuayi sahada yoktu. Beklerden istediği katkıyı alamadı. Gol krallığında çok önde olan Valencia hiçbir şey yapmadı.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

Emre Mor performansından çok uzaktı. Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişiyle kazanması çok önemliydi.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"SON ŞAMPİYONA 7 PUAN FARK ATTI"
Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile 7 puan fark oluştu. Kimse 3 maç önemli değil demesin. Önümüzdeki hafta Trabzonspor Beşiktaş'a da kaybederse 4 maça çıkacak. Öyle de olursa artık dönemezsin. Buradan dönüş kolay olmaz. Taraftarı büyük katkı sağladı.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

"BEN OLSAM PENALTI ÇALARIM"
Hakem olsam Serdar Aziz'in pozisyona penaltı çalarım. Çünkü bakın top yön değiştiriyor ve Yatabare topa vuramıyor. Bu hamleyle Yatabare'nin topa vurması engelleniyor. Zaten standart yok. Ülkemizde bir dünya bu pozisyonlara penaltı verildi.

Necati Ateş'den flaş Fenerbahçe - Sivasspor maçı yorumu! "Penaltıyı çalarım"

Serdar Aziz'in pozisyonunda bunun gibi emsal kaç tane pozisyonda penaltı verildi? Dün Trabzonspor maçındaki pozisyon penaltıysa, bu da penaltı. Serdar'ın kolu da normal konumda değil. Ankaragücü maçında Arda'nın baldırından sekti top. Penaltı verildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu transferi açıklandı! İşte bonservis bedeli...
Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu fena yakalandı! Bomba görüntü ortaya çıktı sarmaş dolaş hallerini görenler şokta: "Sevgililer mi?"
Maç sonrası çarpıcı sözler! "F.Bahçe sırat köprüsünden geçti"
Cimbom'a bir dünya yıldızı daha! Marca'dan flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonrası çarpıcı sözler! "F.Bahçe sırat köprüsünden geçti"
Sürpriz transfer hamlesi! Kimse bunu beklemiyordu
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (8 Kasım Salı)
Doğalgaz yardımları ne zaman, ne kadar yatacak?
Kuran'da ay tutulması geçer mi, etkileri nelerdir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında... Cengiz Ünder bombası! Ocak ayında... 09:48
Belözoğlu'dan gazeteciye tepki! "Telefonunu kapatacaksın" Belözoğlu'dan gazeteciye tepki! "Telefonunu kapatacaksın" 09:19
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ameliyat oldu Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ameliyat oldu 09:12
Maç sonrası çarpıcı sözler! "F.Bahçe sırat köprüsünden geçti" Maç sonrası çarpıcı sözler! "F.Bahçe sırat köprüsünden geçti" 09:02
Yazarlardan F.Bahçe Sivas maçı yorumları! "Penaltı diyenle futbol konuşmayın" Yazarlardan F.Bahçe Sivas maçı yorumları! "Penaltı diyenle futbol konuşmayın" 08:49
Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" Hakeme ağır eleştiri! "Yapamadı" 07:27
Daha Eski
Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! Rıza Çalımbay: Penaltı olmasaydı! 01:38
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Batshuayi: Üzgünüm! Batshuayi: Üzgünüm! 01:22
Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük Volkan Demirel: Beraberliğe üzüldük 01:17
Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! Emre Belözoğlu: Daha iyi oynamalıyız! 01:17
Real Madrid'e Vallecano şoku! Real Madrid'e Vallecano şoku! 01:16