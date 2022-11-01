UEFA Ivan Bebek atamasını neden değiştirdi? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı öncesi o gelişme...

UEFA HAKEMLERİ AÇIKLADI

Grupta Rennes ile liderlik için mücadele eden ve Dinamo Kiev deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'nin maçında Hırvatistan'dan Duje Strukan'ın düdük çalacağı UEFA tarafından açıklandı. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jakšić yapacak. Bunun yanı sıra ilk olarak açıklanan hakem listesinde Ivan Bebek'in 4. hakem olarak görev alacağı da belirtilmişti. UEFA kısa bir süre sonra bu skandal karardan döndü.