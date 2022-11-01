UEFA Ivan Bebek atamasını neden değiştirdi? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı öncesi o gelişme...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Fenerbahçe, Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin gruptan lider çıkması ve direkt olarak son 16'ya kalması hususunda hayati önem taşıyan bu maç öncesi UEFA, skandal bir karara imza atmış ve Hırvat hakem Ivan Bebek'i Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına atamıştı. Bu atama sonrası Fenerbahçe cephesinde adeta infial yaratıldı ve Ivan Bebek atamasına karşı çıkıldı. Ivan Bebek atamasından kısa bir süre sonra, Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının 4. hakemi değiştirildi. Peki, UEFA atamayı neden değiştirdi? İşte o gelişme...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasının sona ermesinin ardından Jorge Jesus yönetiminde yönünü Avrupa Ligi'ne çevirdi. B Grubu'ndan lider olarak çıkmak için Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, UEFA'dan gelen skandal karar ile şoka uğradı.
UEFA kritik maçı yönetecek olan hakemleri açıkladı. Sarı-lacivertli ekiple iyi anıları olmayan ve zamanında büyük tepkiler çeken Ivan Bebek'in zorlu karşılaşmaya atanması futbol otoriteleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Bu atama kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırırken, UEFA skandal karardan döndü ve hakem kadrosunda değişikliğe gitti.
3 KIRMIZI VE PEREIRA'YA İHRAÇ 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Braga deplasmanında Ivan Bebek, Volkan Şen, Mehmet Topal ve Alper Potuk'a kırmızı kart göstermişti. Ivan Bebek, teknik direktör Vitor Pereira'yı da oyundan ihraç etmişti.
FENERBAHÇE ŞİKAYET ETMİŞTİ Fenerbahçe Kulübü, 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği Braga maçının hakemi Ivan Bebek için şikayette bulunmuştu. Bu şikayetin UEFA tarafından kabul edildiği açıklanmıştı.
FENERBAHÇE MAÇI SONU OLMUŞTU Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı hakem Ivan Bebek'in skandalları bitmek bilmiyor. Fenerbahçe'nin Braga maçında verdiği kararlar ile büyük tepki çeken Bebek'in skandal ses kayıtları patlak vermişti.
Braga-Fenerbahçe karşılaşması, Hırvat hakem Ivan Bebek'in adeta sonu oldu. 39 yaşındaki hakem, Portekiz'deki üçüncü tur maçında sarı-lacivertli ekip aleyhine kararları ve çıkardığı üç kırmızı kartla Fenerbahçe'nin elenmesinde bir numaralı sorumlu haline gelmişti.
BÜYÜK MAÇLARDAN MAHRUM EDİLDİ Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi, 2017 listesinde 1. kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.
UEFA HAKEMLERİ AÇIKLADI Grupta Rennes ile liderlik için mücadele eden ve Dinamo Kiev deplasmanından galibiyetle ayrılmak isteyen Fenerbahçe'nin maçında Hırvatistan'dan Duje Strukan'ın düdük çalacağı UEFA tarafından açıklandı. Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jakšić yapacak. Bunun yanı sıra ilk olarak açıklanan hakem listesinde Ivan Bebek'in 4. hakem olarak görev alacağı da belirtilmişti. UEFA kısa bir süre sonra bu skandal karardan döndü.
AFFINI İSTEDİ Milliyet'in haberine göre, Ivan Bebek affını istedi ve maçta görev yapmak istemedi. Bunun üzerine UEFA da hakem kadrosunda değişikliğe gitti ve maçın 4. hakemi Marin Vidulin olarak güncellendi.
SADECE BİR DEVLER LİGİ ÖN ELEMESİ ALDI Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek geçen sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.
SKANDAL ORTAYA ÇIKTI 2016 yılında Fenerbahçe'nin Braga'ya elendiği maçta kararlarıyla büyük tepki çeken hakem Ivan Bebek'in yeni bir skandalı daha patlak vermişti. Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı.
AÇIĞA ALINMIŞTI Hajduk'un 1-0 kazanmasına rağmen özellikle kararlarıyla büyük tepki çeken Ivan Bebek'in, maçtaki kararlara dair ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Bebek'i soruşturma nedeniyle açığa almıştı.
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI Öte yandan 2019 yılında FIFA kokartlı Hırvat hakem Ivan Bebek, ülkesinde önce sözlü sonra fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı.
FEDERASYONDAN KINAMA 43 yaşındaki hakem bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı.
Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.