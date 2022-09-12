4.00 oran verildi

Sarı-lacivertlilerin Rennes ile oynayacağı mücadelenin İddaa oranları açıklandı. Buna göre Fransız temsilcisine 1.60'lık oran biçildi. Karşılaşmanın berabere bitmesine 3.20 veriliyor. Fenerbahçe galibiyetine ise 4.00'lük bir oran belirlendi.
Sarı-lacivertlilerin Rennes ile oynayacağı mücadelenin İddaa oranları açıklandı. Buna göre Fransız temsilcisine 1.60'lık oran biçildi. Karşılaşmanın berabere bitmesine 3.20 veriliyor. Fenerbahçe galibiyetine ise 4.00'lük bir oran belirlendi. Kanarya bu maçı da kazanıp UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2'de 2 yapmayı planlıyor.