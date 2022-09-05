FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Sarı lacivertli ekip Jorge Jesus'un da gelişinin ardından transfer dönemini hareketli geçirdi.
Kadrosuna birçok ismi katmayı başaran Kanarya'da gözler ise stoper transferine çevrildi.
Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Sarı lacivertli ekip Jorge Jesus'un da gelişinin ardından transfer dönemini hareketli geçirdi.
Kadrosuna birçok ismi katmayı başaran Kanarya'da gözler ise stoper transferine çevrildi.
Yaz transfer sezonun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe'nin stoper transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
17 olan yabancı sayısını 14'e düşürecek olan Fenerbahçe'nin stoper transferi için önündeki tek seçenek 21 yaş altı oyuncu transferi.
Çünkü 21 yaş altındaki yabancı transferleri 14 olan kontenjana dahil edilmiyor.
Sarı-Lacivertliler'in stoper transferi için 3 futbolcu üzerinde durduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; bu oyuncular Saint Etienne forması giyen Gineli Saidou Sow (20), Lyon'da oynayan Fildişili Sinaly Diomande (21) ve Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Esteve (20).
PİYASA DEĞERLERİ 4-5 MİLYON EURO
Üç oyuncunun da güncel piyasa değeri 4 ile 5 milyon Euro arasında bulunuyor.
Sarı-Lacivertli kurmayların kalan süreyi göz önünde tutarak oyuncuların kulüpleri ile hemen temasa geçtiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.
FENER'İN ACELESİ VAR
Fenerbahçe kontenjana takılmamak için 21 yaş altı oyuncu almak zorunda.
Adaylar belli olsa da 3 günlük sürenin Fener yönetimine yetip yetmeyeceği soru işareti.
BAŞKAN KOÇ TRANSFERE SICAK
Kayseri maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus transferi kapadıklarını açıklarken, Başkan Ali Koç'un stoper transferine sıcak baktığı öğrenildi.
Öte yandan kalan 3 günlük sürede takviye için çaba göstereceği de ifade ediliyor.