Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertlilerde gözler son olarak stoper transferine çevrildi. Kanarya'nın stoper planı ise ortaya çıktı. İşte listedeki 3 isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Sarı lacivertli ekip Jorge Jesus'un da gelişinin ardından transfer dönemini hareketli geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Kadrosuna birçok ismi katmayı başaran Kanarya'da gözler ise stoper transferine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Yaz transfer sezonun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe'nin stoper transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

17 olan yabancı sayısını 14'e düşürecek olan Fenerbahçe'nin stoper transferi için önündeki tek seçenek 21 yaş altı oyuncu transferi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Çünkü 21 yaş altındaki yabancı transferleri 14 olan kontenjana dahil edilmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Sarı-Lacivertliler'in stoper transferi için 3 futbolcu üzerinde durduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Takvim'in haberine göre; bu oyuncular Saint Etienne forması giyen Gineli Saidou Sow (20), Lyon'da oynayan Fildişili Sinaly Diomande (21) ve Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Esteve (20).

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

PİYASA DEĞERLERİ 4-5 MİLYON EURO

Üç oyuncunun da güncel piyasa değeri 4 ile 5 milyon Euro arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Sarı-Lacivertli kurmayların kalan süreyi göz önünde tutarak oyuncuların kulüpleri ile hemen temasa geçtiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

FENER'İN ACELESİ VAR

Fenerbahçe kontenjana takılmamak için 21 yaş altı oyuncu almak zorunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın stoper hedefi ortaya çıktı! Listede 3 isim var

Adaylar belli olsa da 3 günlük sürenin Fener yönetimine yetip yetmeyeceği soru işareti.

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