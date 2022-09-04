Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Batshuayi ve transfer itirafı! "Fenerbahçe..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi hakkında konuştu.

Sancak yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Batshuayi transferini değerlendirirken, Montella'nın da yıldız golcüyü istediğini ifade etti.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ TRANSFER BAŞARISI SAĞLADI"

Murat Sancak yaptığı konuşmada, "Montella, Batshuayi'yi istemişti. O zaman bizden 6 milyon euro istediler. Fenerbahçe çok iyi bir transfer başarısı sağladı, 3 milyon euroya almışlarsa tebrik etmek lazım. Galatasaray da bugün açıklayacak herhalde Icardi'yi almış çok özel oyuncular bunlar." dedi.