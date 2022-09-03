Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 2-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ve Joshua King kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 23:49
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King kaydetti.

Geçen hafta Konyaspor'a mağlup olan Kanarya, evindeki Kayserispor galibiyetiyle moral buldu.

JOAO PEDRO SİFTAH YAPTI!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor'a karşı attı. Konyaspor maçında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 37. dakikada Arao'nun pasında yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta BAY geçecek. Kayserispor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

DİĞER
Eşi Ebru Şahin izlemeye gitti, Cedi Osman şov yaptı! Maç sonrası Ebru Şahin eşi Cedi Osman’ı böyle tebrik etti!
Yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti
Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu!
Toroğlu'dan Pedro'ya övgü dolu sözler! "Çok faydalı..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri!
Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu
TFF binasına saldıran 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 3 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim Min-Jae attı Napoli kazandı Kim Min-Jae attı Napoli kazandı 00:22
Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri! 00:19
Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu Joao Pedro: İnanılmaz bir duyguydu 00:15
Barça deplasmanda rahat kazandı! Barça deplasmanda rahat kazandı! 00:06
PSG'den 3 gollü galibiyet! PSG'den 3 gollü galibiyet! 00:02
Emre Belözoğlu: Bizim için değerli bir 3 puan oldu Emre Belözoğlu: Bizim için değerli bir 3 puan oldu 00:00
Daha Eski
Konyaspor liderliğe 'Demir' attı Konyaspor liderliğe 'Demir' attı 23:46
Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe! Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe! 23:45
Frankfurt Leipzig'i farklı geçti Frankfurt Leipzig'i farklı geçti 23:18
Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu! Kartal'a İngiliz kanat oyuncusu! 23:02
Toroğlu'dan Pedro'ya övgü dolu sözler! "Çok faydalı..." Toroğlu'dan Pedro'ya övgü dolu sözler! "Çok faydalı..." 22:57
Rıza Çalımbay: Bizim için transfer bitti Rıza Çalımbay: Bizim için transfer bitti 22:33