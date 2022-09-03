Fenerbahçe 2-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ve 50. dakikada Joshua King kaydetti.
Geçen hafta Konyaspor'a mağlup olan Kanarya, evindeki Kayserispor galibiyetiyle moral buldu.
JOAO PEDRO SİFTAH YAPTI!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor'a karşı attı. Konyaspor maçında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 37. dakikada Arao'nun pasında yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Kayserispor ise 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta BAY geçecek. Kayserispor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.