FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe sözleri!

Jesus fark oluşturacak demiştim. Daha çok erken ama şimdiden işin rengini değiştirdiği apaçık ortada. Yeni bir Fenerbahçe oluşturuyor. İsteyen, arzulayan, ısrarcı, tempolu hatta ısıran bir Fenerbahçe... Geçen sezonlarda sonuçsuz kalan müsrif bir oyun anlayışı vardı. Şimdi ise netice alan bir organizasyon izliyoruz. Her şey mükemmel diyemem lakin o yolda ilerliyor. Fenerbahçe'nin saçı, başı, boyu, posu iyi de yine eksik bir şeyleri var. Bundan kısa bir süre önceye kadar savunma hattına övgü dolu sözler söylüyorduk. Şimdi ise hiç güven vermiyor. Mesela Lemos'u beğenmiyorum. Szalai'nin kafası başka yerde sanki. Gerçekten söylendiği gibi o çift haneli rakamlar veriliyorsa bir dakika düşünme, "satın gitsin" derim. Aklımdayken; "Onyekuru'yu söz sahibi yapana kadar, Osayi Samuel'i neden oyuna almadın" demek istiyorum Jesus hocaya...