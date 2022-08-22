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Fenerbahçe 4 - 2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler evinde Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:53
Fenerbahçe 4 - 2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci ve 41'inci dakikalarda Valencia, 47'nci dakikada Zajc ve 83'üncü dakikada Alioski kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 56'da penaltıdan Belhanda ve 66'da Dzyuba'dan geldi. Deplasman ekibinin stoperi Rakitskiy, 82'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.

14'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan içeri kestiği ortada Arao'nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

17'nci dakikada Emre Mor'un ara pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak oyun devam etti. 18'inci dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

20'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, takımını 1-0 öne geçirdi.

23'üncü dakikada Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa kafasıyla dokunan Szalai'nin vuruşu, auta gitti.

27'nci dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Altay Bayındır kurtardı.

41'inci dakikada Samet Akaydın'ın hatalı pasında Serdar Dursun'a çarpan top Valencia'nın önünde kaldı. Adana Demirspor savunmasını boş yakalayan ve orta sahada topu alan Valencia boş bir şekilde topu ceza sahasına kadar sürdü ve kaleci Ertaç Özbir'i geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

47'nci dakikada Lincoln'ün sol kanattan içeri yerden çevirdiği topta Zajc'ın vuruşu ağlara gitti: 3-0.

53'üncü dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, Szalai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

56'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

60'ıncı dakikada yine Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Altay Bayındır kurtardı.

61'inci dakikada rakiplerinden birer birer sıyrılarak sol taraftan ceza sahasına giren Emre Mor'un vuruşu, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

66'ncı dakikada Szalai'nin topu istediği gibi uzaklaştıramaması sonucunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Onyekuru, topu kalecinin üzerinden kale çizgisine aşırttı, meşin yuvarlağa son dokunuşu yapan Dzyuba, ağları sarstı: 3-2.

80'inci dakikada Rakitskiy, Rossi'ye sert bir müdahalede bulundu ancak hakem Bitigen devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Bitigen, Rakitskiy'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

83'üncü dakikada Rossi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinin sol tarafında topu önünde bulan Alioski, sert şutuyla skoru 4-2'ye getirdi.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğü ile son buldu.

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