Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Fenerbahçe, Valencia'lı Maxi Gomez'in transferinde mutlu sona doğru ilerliyor...
Fenerbahçe, Valencia'lı Maxi Gomez'in transferinde mutlu sona doğru ilerliyor...
İspanyol ekibi ile bir süredir pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler teklifini tekrar revize etti.
İspanyol basını, çeşitli bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya ulaşan yeni önerinin Valencia'nın beklentilerini karşılayabileceğini bildirdi.
Tarafların anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.
Gomez'in satışı ile Valencia'nın Finansal Fair Play konusunda da rahatlayacağı, Gattuso'ya yeni takviye imkanı doğacağı aktarıldı.
MAXİ HABER BEKLİYOR
Maxi Gomez'in İstanbul'a gitmek için kulüplerin anlaşmasını beklediği dile getiriliyor.
Valencia'nın dün 26 yaşına giren Gomez'in bir sonraki satışından da pay alacağı iddia edildi.
2019'da Celta Vigo'dan 14.5 milyon euro'ya Valencia'ya gelen Maxi Gomez, 105 maçta 22 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı...
Metatarsal sakatlığı nedeniyle sorun yaşayan golcü oyuncu tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşmutu.
Gomez, Valencia'nın dün Girona'yı konuk ettiği maçta yedek soyundu.
SÖRLOTH PLASE
Maxi Gomez'de sorun çıkması ihtimaline karşılık Fenerbahçe'nin planı hazır...
Rota ilk olarak tekrar Alexander Sörloth'a çevrilecek.
Timo Werner'in dönüşüyle forma şansı azalan Norveçli oyuncu, ayrılmak istediğini Leipzig'e iletti.
Gomez olmazsa Fenerbahçe 26 yaşındaki Sörloth için Alman ekibine yeni teklif yapacak...
Son seçenek ise Michy Batshuayi. Yönetim, Belçikalı oyuncuyu yedekte bekletiyor. Chelsea ile bir yıl kontratı kalan 28 yaşındaki oyuncu için şartlar da uygun...