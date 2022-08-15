Haberler Fenerbahçe Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Uruguaylı golcü için görüşmeler ileri düzeye taşındı. Fenerbahçe, Maxi Gómez için Valencia'ya yaptığı teklifi bonuslarla 10 milyon euro'ya çıkardı. Tarafların anlaşmaya yaklaştığı aktarıldı. İşte Fenerbahçe'nin diğer iki golcü adayı ve son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Fenerbahçe, Valencia'lı Maxi Gomez'in transferinde mutlu sona doğru ilerliyor...

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

İspanyol ekibi ile bir süredir pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler teklifini tekrar revize etti.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

İspanyol basını, çeşitli bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya ulaşan yeni önerinin Valencia'nın beklentilerini karşılayabileceğini bildirdi.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Tarafların anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Gomez'in satışı ile Valencia'nın Finansal Fair Play konusunda da rahatlayacağı, Gattuso'ya yeni takviye imkanı doğacağı aktarıldı.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

MAXİ HABER BEKLİYOR

Maxi Gomez'in İstanbul'a gitmek için kulüplerin anlaşmasını beklediği dile getiriliyor.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Valencia'nın dün 26 yaşına giren Gomez'in bir sonraki satışından da pay alacağı iddia edildi.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

2019'da Celta Vigo'dan 14.5 milyon euro'ya Valencia'ya gelen Maxi Gomez, 105 maçta 22 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı...

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Metatarsal sakatlığı nedeniyle sorun yaşayan golcü oyuncu tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşmutu.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Gomez, Valencia'nın dün Girona'yı konuk ettiği maçta yedek soyundu.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

SÖRLOTH PLASE

Maxi Gomez'de sorun çıkması ihtimaline karşılık Fenerbahçe'nin planı hazır...

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Rota ilk olarak tekrar Alexander Sörloth'a çevrilecek.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Timo Werner'in dönüşüyle forma şansı azalan Norveçli oyuncu, ayrılmak istediğini Leipzig'e iletti.

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Gomez olmazsa Fenerbahçe 26 yaşındaki Sörloth için Alman ekibine yeni teklif yapacak...

Maxi Gomez Fenerbahçe'ye çok yakın! İşte diğer 2 aday

Son seçenek ise Michy Batshuayi. Yönetim, Belçikalı oyuncuyu yedekte bekletiyor. Chelsea ile bir yıl kontratı kalan 28 yaşındaki oyuncu için şartlar da uygun...

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