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Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Son dakika spor haberi: Transferde yeniden atağa kalkan Fenerbahçe, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için harekete geçti. Brezilya pazarında arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un transferini özellikle istediği futbolcu için kolları sıvadı. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya Ligi Corinthians'ta forma giyen yıldıza imza attırmak için operasyona başlandı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:24
Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

"Elimizdeki fazla yabancıları elimizden çıkarmaya odaklanıyoruz."

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

"Özlediğimiz arzuladığımız Kiev maçı da dahil, futbol yerleşecektir."

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

"Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız."

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

"Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Fenerbahçe için son iddia Brezilya basınından geldi.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın derlediği habere göre; Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'tan Willian ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Jorge Jesus'un 34 yaşındaki oyuncunun transferini özellikle istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Tecrübeli yıldızın da Brezilya'dan ayrılmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Willian ile ayrıca Premier Lig'e yükselen Fulham'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

34 yaşındaki oyuncu bu sezon Corinthians'ta 36 maçta 1 gol 4 asistle oynadı.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Oyuncunun Brezilya ekibiyle 2023 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Willian'ın teknik direktörlüğünü ise 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira yapıyor.

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