Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'dan transfer! Jorge Jesus özellikle istedi

Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:
"Transferlerin çoğunu yaptık."
Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ümraniyespor maçı sonrası transfer hakkında konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:
"Transferlerin çoğunu yaptık."
"Elimizdeki fazla yabancıları elimizden çıkarmaya odaklanıyoruz."
"Özlediğimiz arzuladığımız Kiev maçı da dahil, futbol yerleşecektir."
"Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız."
"Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."
Fenerbahçe için son iddia Brezilya basınından geldi.
aspor.com.tr'den Bora Salgın'ın derlediği habere göre; Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'tan Willian ile ilgileniyor.
Jorge Jesus'un 34 yaşındaki oyuncunun transferini özellikle istediği belirtildi.
Tecrübeli yıldızın da Brezilya'dan ayrılmak istediği vurgulandı.
Willian ile ayrıca Premier Lig'e yükselen Fulham'ın da ilgilendiği ifade edildi.
34 yaşındaki oyuncu bu sezon Corinthians'ta 36 maçta 1 gol 4 asistle oynadı.
Oyuncunun Brezilya ekibiyle 2023 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Willian'ın teknik direktörlüğünü ise 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira yapıyor.
İşte Brezilya basınına yansıyan o haber...