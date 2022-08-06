FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin 18 milyon 50 bin Euro karşılığında Napoli'ye satılmasının ardından Sarı-Lacivertli futbolculara olan ilgi yeniden canlandı.
SZALAI'YE YAKIN TALİP
Kim'in ardından Attila Szalai'nin de talipleri arttı.
Sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Savunmasını güçlendirmek için arayışta olan West Ham, Fenerbahçeli savunmacı için resmi teklif yaptı.
İngiliz basınındaki habere göre; Premier Lig ekibi Macar savunmacının bonservisi için 8 milyon euro önerdi.
Ancak Fenerbahçe bu teklifi yetersz buldu ve reddetti.
Fenerbahçe'nin yapılan teklifi reddetmesinin ardından ise İngiliz ekibinin yeni bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia ediliyor.
Attila Szalai'nin talipleri arasında olan bir başka kulüp ise Bologna.
İtalyanlar Szalai için 10 milyon euroya yakın teklif yaparken sarı lacivertliler bu bareme oyuncuyu bırakma niyetinde değil.
Attila Szalai, geçen yılın Ocak ayında Fenerbahçe'ye Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelen Atilla Szalai, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğmuştur.
Atilla Szalai, Macaristan takımlarında olan Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien gibi futbol kulüplerinin altyapısında oynamıştır.
SK Rapid Wien II takımıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan Atilla Szalai, Zsory FC ve Apollon Limassol takımlarının da formalarını giymiştir.