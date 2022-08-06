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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kim Min Jae'nin ardından Attila Szalai için de dev kulüpler devreye girdi. İngiliz basını Macar futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:06
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin 18 milyon 50 bin Euro karşılığında Napoli'ye satılmasının ardından Sarı-Lacivertli futbolculara olan ilgi yeniden canlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

SZALAI'YE YAKIN TALİP

Kim'in ardından Attila Szalai'nin de talipleri arttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Sarı lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Savunmasını güçlendirmek için arayışta olan West Ham, Fenerbahçeli savunmacı için resmi teklif yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

İngiliz basınındaki habere göre; Premier Lig ekibi Macar savunmacının bonservisi için 8 milyon euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Ancak Fenerbahçe bu teklifi yetersz buldu ve reddetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Fenerbahçe'nin yapılan teklifi reddetmesinin ardından ise İngiliz ekibinin yeni bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Attila Szalai'nin talipleri arasında olan bir başka kulüp ise Bologna.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

İtalyanlar Szalai için 10 milyon euroya yakın teklif yaparken sarı lacivertliler bu bareme oyuncuyu bırakma niyetinde değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Attila Szalai, geçen yılın Ocak ayında Fenerbahçe'ye Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelen Atilla Szalai, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğmuştur.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

Atilla Szalai, Macaristan takımlarında olan Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien gibi futbol kulüplerinin altyapısında oynamıştır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Attila Szalai'ye teklif! Karar verildi

SK Rapid Wien II takımıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan Atilla Szalai, Zsory FC ve Apollon Limassol takımlarının da formalarını giymiştir.

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