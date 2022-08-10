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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de kadroda büyük bir değişim yaşandı. Birçok transferle kadrosunu yenileyen sarı-lacivertlilerde sıra vedalaşacak isimlere geldi. Portekizli çalıştırıcının gelecek planları arasında yer almayan yıldız futbolcuya Almanya Bundesliga'dan talipler çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:11
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak taraftarını üzdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Özellikle savunma anlamında yaşanan uyumsuz görüntü taraftarın da tepkisini çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Transferde son bir hamle yapma hedefinde olan sarı-lacivertlilerde forvet transferi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Santrfor transferinde fırsat kovalayan Fenerbahçe'de mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara birer birer veda edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Yapılan transferlerle kadroda oluşan şişkinlik sonrası özellikle bazı yabancılarla ayrılık yaşanmasını mecburi kılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertli kurmaylar, uygun şartların oluşması durumunda satışa onay verecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

TISSERAND'A ALMANYA'DAN TALİPLER!
Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Marcel Tisserand'a Almanya'dan talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Bundesliga'ya yükselen ve savunmasını güçlendirmek isteyen Bochum'un Tisserand'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

1 NUMARALI ADAY
İlk hafta sahasında Mainz'e 2-1 kaybeden Bochum'un savunma hattı için transfer hamlesinde harekete geçtiği, Fenerbahçeli Tisserand'ı bir numaralı aday olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

EKONOMİK OLARAK SIKINTI
Alman basını, Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle takımda kalma ihtimali olmayan Tisserand için Bochum'un ekonomik olarak zorlanacağını öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

ALMANYA'DAN BİR TEKLİF VAR
Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'ya transfer ettiği Tisserand için Almanya'dan 2 milyon euroluk bir teklif olduğu, bu teklifin Borussia Mönchengladbach'tan gelmiş olabileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

"MAAŞ İNDİRİMİ YAPMALI"
Öte yandan Bochum için Marcel Tisserand'ın 1,5 milyon euroluk maaşının da yüksek olduğu, Demokratik Kongolu savunma oyuncusunun transfer olmak için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Daha önce Almanya'da FC Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen deneyimli savunmacının, yeniden Bundesliga'ya dönebileceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kongolu futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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