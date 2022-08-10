FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak taraftarını üzdü.
Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak taraftarını üzdü.
Özellikle savunma anlamında yaşanan uyumsuz görüntü taraftarın da tepkisini çekti.
Transferde son bir hamle yapma hedefinde olan sarı-lacivertlilerde forvet transferi bekleniyor.
Santrfor transferinde fırsat kovalayan Fenerbahçe'de mevcut oyuncularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara birer birer veda edecek.
Yapılan transferlerle kadroda oluşan şişkinlik sonrası özellikle bazı yabancılarla ayrılık yaşanmasını mecburi kılıyor.
Gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertli kurmaylar, uygun şartların oluşması durumunda satışa onay verecek.
TISSERAND'A ALMANYA'DAN TALİPLER!
Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen Marcel Tisserand'a Almanya'dan talip çıktı.
Bundesliga'ya yükselen ve savunmasını güçlendirmek isteyen Bochum'un Tisserand'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
1 NUMARALI ADAY
İlk hafta sahasında Mainz'e 2-1 kaybeden Bochum'un savunma hattı için transfer hamlesinde harekete geçtiği, Fenerbahçeli Tisserand'ı bir numaralı aday olduğu ortaya çıktı.
EKONOMİK OLARAK SIKINTI
Alman basını, Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle takımda kalma ihtimali olmayan Tisserand için Bochum'un ekonomik olarak zorlanacağını öne sürüldü.
ALMANYA'DAN BİR TEKLİF VAR
Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'ya transfer ettiği Tisserand için Almanya'dan 2 milyon euroluk bir teklif olduğu, bu teklifin Borussia Mönchengladbach'tan gelmiş olabileceği vurgulandı.
"MAAŞ İNDİRİMİ YAPMALI"
Öte yandan Bochum için Marcel Tisserand'ın 1,5 milyon euroluk maaşının da yüksek olduğu, Demokratik Kongolu savunma oyuncusunun transfer olmak için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi.
Daha önce Almanya'da FC Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen deneyimli savunmacının, yeniden Bundesliga'ya dönebileceği iddia ediliyor.
2020 yılında Wolfsburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kongolu futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.