Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış haftasında Ülker Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele, Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın uzatmalarda attığı gol sonrası 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Ümraniyespor maçında tribündeydı. İrfan Can Kahveci maçın bitiş düdüğü ile beraber adeta çılgına dönerken, takım arkadaşlarına serzenişte bulunup, Fenerbahçe'ye transfer olduğuna pişman olduğunu dile getirircesine sözler sarf etti. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:52
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Jorge Jesus ile beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Önce Dinamo Kiev'e elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına son veren sonra ligin ilk haftasında zayıf rakibi HangiKredi Ümraniyespor karşısında evinde 1 puanı zor kurtaran "Sarı-Kanarya"da İrfan Can Kahveci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

İRFAN CAN KAHECİ: "NEREDEN GELDİM Kİ!"
Akşam'ın haberine göre; sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor karşısında oynayamayan ve karşılaşmayı takım arkadaşları Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte takip eden İrfan Can Kahveci'nin maç bitimi "Nereden geldim ki, nereden geldim ki" şeklinde serzenişte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Geri dönüş tarihi belirsiz olan ve Jesus'un gelmesiyle birlikte gözden düşen oyuncunun söylediği öne sürülen bu sözleri, "Sarı-lacivertli kulübe geldiği için pişman mı oldu?" sorularını beraberinde getirdi.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

BAŞAKŞEHİR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol-10 asistlik bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan İrfan Can buradan Medipol Başakşehir'e transfer olmuş 2020 yılında Başakşehir ile lig şampiyonluğu sevincini tatmıştı.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

İrfan Can'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

"İYİ BİR YOLDAYIZ"
Öte yandan maç sonrası Jorge Jesus, takımının son durumu hakkında şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

"Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. Bugün 2 puan kaybettik ama önümüze bakacağız ve her zaman inanmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Taze kanlar sürmek istedik sahaya ama Avrupa maçındaki bazı yorgunluklar bazı futbolculara yansıdı.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Takım şu anda istediğim seviyede değil ama hiçbir hoca takımını ilk haftada istediği seviyede görmez.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Ama iyi bir yoldayız. Sahada iyi şeyler yaptık.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Sonradan girenler kalitemizi arttırdı, bu da çok önemliydi ama istediğimiz sonucu alamadık.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Kazanamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe Avrupa'da bir maçımız var.

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Bugünü unutup perşembeye odaklanacağız"

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