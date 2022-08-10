Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

Jorge Jesus ile beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.
Önce Dinamo Kiev'e elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına son veren sonra ligin ilk haftasında zayıf rakibi HangiKredi Ümraniyespor karşısında evinde 1 puanı zor kurtaran "Sarı-Kanarya"da İrfan Can Kahveci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
İRFAN CAN KAHECİ: "NEREDEN GELDİM Kİ!"
Akşam'ın haberine göre; sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor karşısında oynayamayan ve karşılaşmayı takım arkadaşları Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte takip eden İrfan Can Kahveci'nin maç bitimi "Nereden geldim ki, nereden geldim ki" şeklinde serzenişte bulunduğu iddia edildi.