Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası İrfan Can Kahveci çılgına döndü! "Nereden geldim ki"

İRFAN CAN KAHECİ: "NEREDEN GELDİM Kİ!"

Akşam'ın haberine göre; sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor karşısında oynayamayan ve karşılaşmayı takım arkadaşları Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte takip eden İrfan Can Kahveci'nin maç bitimi "Nereden geldim ki, nereden geldim ki" şeklinde serzenişte bulunduğu iddia edildi.