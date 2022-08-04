Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalan sarı-lacivertli takım, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.