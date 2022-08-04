Haberler Fenerbahçe Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko’yu ağırlıyor... Kadıköy Ülker Stadı’ndaki düello 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı eline almak istiyor. Kritik müsabakada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Slovacko maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalan sarı-lacivertli takım, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

BİR TON EKSİK!
Dinamo Kiev karşısında çift sarı kart ile oyun dışında kalan İsmail Yüksek cezalı...

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır da Slovacko karşısında forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın oynaması da zor...

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, yeni transfer Joao Pedro sakatlıkları, Tisserand ve Pelkas ise Jesus'un tercihiyle UEFA listesinden çıkarılmıştı.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

GÖZLER YENİLERDE
Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle savunma hattı iki Brezilyalı stoper ile takviye edilmişti.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Teknik direktör Jorge Jesus'un "fiziksel olarak daha hazır" dediği Gustavo Henrique'ye ilk onbirde şans vermesi bekleniyor.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Brezilyalı savunmacı Luan Peres'in ise 2. yarıda girme olasılığı fazla.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

KALE 19'LUK ERTUĞRUL'UN
Kiev maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın yokluğunda Slovacko'ya karşı kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, genç eldivene güvendiğini söyledi.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

F.Bahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki Çetin geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 2, U19 Ligi'nde ise 7 maça çıktı. 10 gol yerken, 3 maçta kalesini kapattı.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

AVRUPA'DA 243. SINAV
Kanarya, Avrupa kupalarında 243. maçına çıkacak. Geride kalan 242 karşılaşmada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 302 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde ise 356 gol gördü.

Haydi Fenerbahçe! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı 11'i

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofmann, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Travnik, Holzer, Petrzela, Kalabiska

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