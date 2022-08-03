Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turun rövanşında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de bir bölüm taraftarın yaptığı Putin tezahüratı gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turun rövanşında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de bir bölüm taraftarın yaptığı Putin tezahüratı gündem oldu.
UEFA Disiplin Kurulu söz konusu tezahüratlar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
Fenerbahçe Kulübü karar açıklanmadan önce yaşananlarla ilgili ön rapor hazırlayarak UEFA'ya sundu.
Öte yandan kulübün resmi hesabından paylaşımda bulunarak bilgilendirme mesajı yayınlandı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sebebi ne olursa olsun yapılan tezahüratın kulübün duruşunu ve değerleri yansıtmadığı belirtildi.
120 dakika süren bir maçta rakip takımdan bazı oyuncuların yaptığı hareketler sonucu tribünlerin bazı bölümlerinde sadece 20 saniyelik bir reaksiyon olduğu belirtildi.
Kulübün duruşunu temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarlara mal edilmesi ve kulübe sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacağının altı çizildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açılan soruşturma sonrası UEFA'ya tepki göstermişti.
Koç yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin de, Fenerbahçe'nin de bu savaşla ilgili duruşu nettir. Nedir o duruş? Biz kimsenin yanında değiliz, savaşa karşıyız, insanlığın yanındayız.
Bizim duruşumuz bu kadar net. Bizde Ukraynalı sporcu da var, Rus sporcu da var.
Geçmişte Ukrayna'da Türk takımlarının ve bizim oynadığımız maçta açılan paçavra pankartları biliyor musunuz?
Üzerine basa basa vurguluyorum. UEFA çifte standart uygulamamalı! Spor ve siyaset iç içe geçmemeli!" ifadelerini kullandı.
MÜFETTİŞ RAPORUNU SUNDU!
NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'ye açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş, "Uygunsuz davranış" tanımıyla raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu.
Raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.
Raporu değerlendirmeye alan UEFA Disiplin Kurulu, kısa süre içerisinde kararını açıklayacak.