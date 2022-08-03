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Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerin bir bölümünün yaptığı tezahürat dünya basınında geniş yer buldu. UEFA harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Söz konusu olaydan dolayı Fenerbahçe'ye açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş, raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Peki Fenerbahçe'nin cezası ne olacak? İşte müfettişin sunduğu rapordaki cezai işlem önerisi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 22:20
Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Öte yandan kulübün resmi hesabından paylaşımda bulunarak bilgilendirme mesajı yayınlandı.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sebebi ne olursa olsun yapılan tezahüratın kulübün duruşunu ve değerleri yansıtmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

120 dakika süren bir maçta rakip takımdan bazı oyuncuların yaptığı hareketler sonucu tribünlerin bazı bölümlerinde sadece 20 saniyelik bir reaksiyon olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Kulübün duruşunu temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarlara mal edilmesi ve kulübe sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacağının altı çizildi.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açılan soruşturma sonrası UEFA'ya tepki göstermişti.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Koç yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin de, Fenerbahçe'nin de bu savaşla ilgili duruşu nettir. Nedir o duruş? Biz kimsenin yanında değiliz, savaşa karşıyız, insanlığın yanındayız.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Bizim duruşumuz bu kadar net. Bizde Ukraynalı sporcu da var, Rus sporcu da var.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Geçmişte Ukrayna'da Türk takımlarının ve bizim oynadığımız maçta açılan paçavra pankartları biliyor musunuz?

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Üzerine basa basa vurguluyorum. UEFA çifte standart uygulamamalı! Spor ve siyaset iç içe geçmemeli!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

MÜFETTİŞ RAPORUNU SUNDU!
NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'ye açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş, "Uygunsuz davranış" tanımıyla raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.

Fenerbahçe'yi bekleyen ceza! O rapor ortaya çıktı

Raporu değerlendirmeye alan UEFA Disiplin Kurulu, kısa süre içerisinde kararını açıklayacak.

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