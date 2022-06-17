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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamaları kapsamında Hollanda Ligi ekibi PSV'den kiraladığı Bruma'nın transferi olay oldu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Portekizli futbolcuyla ilgili menajer Marco Kırdemir'den şoke eden sözler geldi. Bruma'yı sarı-kırmızılı takıma kendisinin getirdiğini söyleyen Kırdemir, "Tam bir vefasız çıktı. Geçmişini inkar ediyor." dedi. İşte gündem yaratan tüm açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 13:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer sezonuna erken bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen sarı-lacivertliler, kadrosunu bir an önce oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, ilk olarak Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Hız kesmeyen Kanarya, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli kanat Bruma'yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

BRUMA HAKKINDA OLAY SÖZLER!
Fenerbahçe'nin Hollanda takımı PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma hakkında Marco Kırdemir olay açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Radyospor'a konuk olan Kırdemir, "Armindo Bruma'yı 2013 yılında Galatasaray'a getirdim. Monaco'nun elinden alarak, Galatasaray'a kazandırmıştım.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Bruma'dan önce Balotelli'yi getirecektim. Milan'a gitmiştim. Gallaini yüksek para istediği için, Galatasaray'a Bruma'yı teklif ettim. Fatih Terim hocamız da Bruma'yı çok istiyordu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

U20 Dünya şampiyonasının en iyi oyuncusu seçilmişti. Sporting Lizbon'la 1 aydan fazla mücadele ettim. Çok zor ikna etmiştim. Son gün, son dakikada bu transferi yaptım.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

"BANA İHANET ETTİ"
Sonraki transferlerinde de gidip konuşan ben oldum; ama bana ihanet etti, dayısı ile gidip imza attı. Onun bulup çıkartan ve yıldız yapan benim" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

"TAM BİR VEFASIZ"
Marco Kırdemir, "Bruma'nın Fenerbahçe'ye kiralık transfer olması benim için tam sürpriz oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Oysa Galatasaray'dayken 'Ben Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem' dedi. Bruma'nın kariyerine açan Galatasaray oldu. Onu star yapan Galatasaray.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Fenerbahçe'ye gidebilir; ama Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını silip, neden geçmişi inkâr ediyor ki. Tam bir vefasız olduğunu gösterdi" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Bonservisi PSV'de bulunan Bruma, geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'de 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Sporting altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, 2013 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.

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