Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya olay sözler! "Tam bir vefasız"

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer sezonuna erken bir giriş yaptı.
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer sezonuna erken bir giriş yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen sarı-lacivertliler, kadrosunu bir an önce oluşturmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, ilk olarak Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı.
Hız kesmeyen Kanarya, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli kanat Bruma'yı renklerine bağladı.
BRUMA HAKKINDA OLAY SÖZLER!
Fenerbahçe'nin Hollanda takımı PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma hakkında Marco Kırdemir olay açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuk olan Kırdemir, "Armindo Bruma'yı 2013 yılında Galatasaray'a getirdim. Monaco'nun elinden alarak, Galatasaray'a kazandırmıştım.
Bruma'dan önce Balotelli'yi getirecektim. Milan'a gitmiştim. Gallaini yüksek para istediği için, Galatasaray'a Bruma'yı teklif ettim. Fatih Terim hocamız da Bruma'yı çok istiyordu.
U20 Dünya şampiyonasının en iyi oyuncusu seçilmişti. Sporting Lizbon'la 1 aydan fazla mücadele ettim. Çok zor ikna etmiştim. Son gün, son dakikada bu transferi yaptım.
"BANA İHANET ETTİ"
Sonraki transferlerinde de gidip konuşan ben oldum; ama bana ihanet etti, dayısı ile gidip imza attı. Onun bulup çıkartan ve yıldız yapan benim" şeklinde konuştu.
"TAM BİR VEFASIZ"
Marco Kırdemir, "Bruma'nın Fenerbahçe'ye kiralık transfer olması benim için tam sürpriz oldu.
Oysa Galatasaray'dayken 'Ben Galatasaray'ın ezeli rakiplerine gitmem' dedi. Bruma'nın kariyerine açan Galatasaray oldu. Onu star yapan Galatasaray.
Fenerbahçe'ye gidebilir; ama Galatasaray'la ilgili paylaşımlarını silip, neden geçmişi inkâr ediyor ki. Tam bir vefasız olduğunu gösterdi" dedi.
Bonservisi PSV'de bulunan Bruma, geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'de 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sporting altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, 2013 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.
Galatasaray kariyerinde toplam 85 maça çıkan Bruma, 15 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.