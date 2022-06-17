Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ilk kez idmana çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeni transfer Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.



Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti.

Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 18 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

