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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ilk kez idmana çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Sarı lacivertlilerde yeni transfer Bruma, ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 13:36
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ilk kez idmana çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeni transfer Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti.

Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 18 Haziran Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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