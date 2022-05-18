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FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer taarruzu başlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Kim Min Jae ve Attila Szalai'nin ayrılma ihtimalini göze alarak çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerde gündeme Le Havre forması giyen Isaak Toure geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:15 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:18
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Önceliği forvete verecek olan Kanarya, bek, kanat, kaleci ve stoper bölgesine de takviye planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

STOPER ARAYIŞLARI HIZLANDI

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için planlarında stoperlerinden Szalai veya Kim Min Jae'yi yüksek bonservis ücretiyle başka bir takıma göndermek var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Fenerbahçe bu iki isimden birini göndererek transfere bütçe ayırmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezon için stoper bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Afrika basınına göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibi ile ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Toure geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Geçen yıl Le Havre'nin A Takımı'na yükselen Toure'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro…

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç yıldız bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken gol ve asist üretemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Toure, 17 karşılaşmanın 8'inde ise ilk 11'de görev aldı. Toure, 17 lig maçında 4 sarı kart gördü, hiç oyundan atılmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Genç yetenek, 6 kez Fransa U19 takımında forma giyerken 2 de asiste imza attı.

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