FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Önceliği forvete verecek olan Kanarya, bek, kanat, kaleci ve stoper bölgesine de takviye planlıyor.

STOPER ARAYIŞLARI HIZLANDI

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için planlarında stoperlerinden Szalai veya Kim Min Jae'yi yüksek bonservis ücretiyle başka bir takıma göndermek var.