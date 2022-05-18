FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den stoper bombası! Isaak Toure...

Fenerbahçe'de transfer planı büyük ölçüde belli oldu.
Fenerbahçe'de transfer planı büyük ölçüde belli oldu.
Eksik bölgelere yapılacak takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetim elini çabuk tutacak.
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi geç kararlar vermek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar hamlelerini erken yapacak.
Önceliği forvete verecek olan Kanarya, bek, kanat, kaleci ve stoper bölgesine de takviye planlıyor.
STOPER ARAYIŞLARI HIZLANDI
Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için planlarında stoperlerinden Szalai veya Kim Min Jae'yi yüksek bonservis ücretiyle başka bir takıma göndermek var.
Fenerbahçe bu iki isimden birini göndererek transfere bütçe ayırmak istiyor.
Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki sezon için stoper bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Afrika basınına göre Sarı-Lacivertliler, Le Havre forması giyen genç stoper Souleymane Isaak Toure ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Fransız ekibi ile ilk teması sağladığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
19 yaşındaki oyuncu 2 metre 4 santimlik boyuyla dikkat çekiyor.
Hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çeken Toure geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
Geçen yıl Le Havre'nin A Takımı'na yükselen Toure'nin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro…
Fenerbahçe'nin ilgilendiği genç yıldız bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken gol ve asist üretemedi.
Toure, 17 karşılaşmanın 8'inde ise ilk 11'de görev aldı. Toure, 17 lig maçında 4 sarı kart gördü, hiç oyundan atılmadı.
Genç yetenek, 6 kez Fransa U19 takımında forma giyerken 2 de asiste imza attı.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuya Fransa Ligue 1 ekiplerinin de yakın ilgisi olduğu belirtildi.
F.BAHÇE'DE FLAŞ MESUT ÖZİL GELİŞMESİ! HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN