"28 şampiyonluğumuzu tescil ettireceğiz"

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalarına dün de Yüksek Divan Kurulu Olağan toplantısında devam etti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, camiayı en çok heyecanlandıran konuların başında gelen 28 şampiyonlukla alakalı "Onları tescil ettireceğiz" ifadesini kullandı. Koç "28 şampiyonluk meselesi önemli. Tarihimizin gurur hepimizin önünde. Şampiyonlar Ligi'nden önce Şampiyon Kulüpler Kupası vardı. Real Madrid 6'sı eski formatta olmak üzere toplamda 13 kez bu kupayı kazandı. 100. yılını kutlamak istiyorsan 1959 öncesini de kaale alacaksın. Cihat Armanların, Baba Hakkıların, Süleyman Sebaların, Gündüz Kılıçların şampiyonluklarını hakkı olan kulüplere teslim edeceksiniz" dedi.

'HAKSIZLIK EDERİZ'

"Biz Yönetim Kurulu olarak karar aldık. Fenerbahçe olarak bu sezondan itibaren, burada gerçekleri duran, efsaneleri olan, tarihe kazınan bu kupaların gereğini hayata geçiriyor olacağız. Aksi takdirde bu kupaların Fenerbahçe'nin olmasını sağlayan tüm sporculara, başkanlara, yöneticilere haksızlık etmiş oluruz. Onlar da bize haklarını helal etmezlerse haklılardır. Bunun tescil edilmesini sağlayacağız."

FETÖ KUMPASI CAMİALARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

"BU durum Türk futboluna değil, Türkiye'ye zarar veriyor. FETÖ kumpası nefret tohumlarını toplumumuza ekti. Camiaları karşı karşıya getirdi. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu terör örgütüne karşı ciddi anlamda mücadele verildi. Sakın ha sakın rehavete kapılıp 'bunlar bir daha karşımıza çıkmaz' demeyin. Biz Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye devletine, Türkiye Cumhurbaşkanına siper olduk."

5 YILDIZLI ARMA TANITILDI

Başkan Ali Koç'un konuştuğu sırada ekranlara Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formasının görüntüleri getirildi. Sarı-lacivertli taraftarlar formanın yeni halini çok beğendiler.

KARTAL'A BORÇLUYUZ

Ali Koç, Divan'daki konuşmasında teknik adam konusuna girmek istemedi. Koç "Hoca konusunun yeri burası değil. Yabancı gelsin diyenler yarın 2 maç sonra tam tersini söylerler. İsmail Kartal bu dönemdeki başarımızın en büyük pay sahibi. Hocamıza borçluyuz" dedi.