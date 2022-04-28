FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa forması giyen başarılı eldiven Ertuğrul Taşkıran'ın adı son dönemlerde eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor.
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa forması giyen başarılı eldiven Ertuğrul Taşkıran'ın adı son dönemlerde eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor.
Sarı-lacivertli takımın, sezon sonu ayrılması beklenen Berke Özer'in yerine tecrübeli ismi düşündüğü ifade ediliyordu.
Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Tecrübeli file bekçisinin menajeri Murat Erdoğan, "Ertuğrul'un transferi için Fenerbahçe ile Kasımpaşa görüştü. Fakat henüz bizimle görüşme yapılmadı. Ertuğrul'un Fenerbahçe dışında da talipleri var" dedi.
32 yaşındaki eski sarı-lacivertli kaleci ise, "Kasımpaşa ne derse o olur" diye konuştu.