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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın Fenerbahçe'ye dönebileceği konuşulurken deneyimli eldivenin menajeri Murat Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 09:41
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa forması giyen başarılı eldiven Ertuğrul Taşkıran'ın adı son dönemlerde eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-lacivertli takımın, sezon sonu ayrılması beklenen Berke Özer'in yerine tecrübeli ismi düşündüğü ifade ediliyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli file bekçisinin menajeri Murat Erdoğan, "Ertuğrul'un transferi için Fenerbahçe ile Kasımpaşa görüştü. Fakat henüz bizimle görüşme yapılmadı. Ertuğrul'un Fenerbahçe dışında da talipleri var" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ertuğrul Taşkıran'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

32 yaşındaki eski sarı-lacivertli kaleci ise, "Kasımpaşa ne derse o olur" diye konuştu.

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