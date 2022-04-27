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İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin mutlu günü

Son dakika haberi: Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin Can adında erkek çocukları dünyaya geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:35
İrfan Can ve Gözde Kahveci çiftinin mutlu günü

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları dünyaya geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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