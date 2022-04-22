FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin hocası Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

Shaktar mücadelesinin ikinci yarısında rakip oyuncuyla çarpışan ve yer düşen Atilla Szali acı içerisinde oyundan alınmıştı. Sedyeyle kenara gelen futbolcu omzundan sakatlandı.
Tedavisine başlanan ve Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakanın kadrosuna alınmayan Atilla Szalai'nin durumu merakla beklenirken, milli takım teknik direktörü Marco Rossi'den de açıklamalar geldi.
Rossi Macar futbolcuyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve yaklaşık bir ay aradan sonra milli takıma dönebileceği bilgisini aldı.