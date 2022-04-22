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FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin hocası Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin dostluk maçı kapsamında Shaktar Donetsk ile oynadığı müsabakada sakatlık yaşayan Macar stoper Atilla Szalai'nin son durumuyla ilgili Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi açıklamalarda bulundu. Szalai'ye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Rossi, oyuncuyla konuştuğunu da dile getirdi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 18:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin hocası Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

Shaktar mücadelesinin ikinci yarısında rakip oyuncuyla çarpışan ve yer düşen Atilla Szali acı içerisinde oyundan alınmıştı. Sedyeyle kenara gelen futbolcu omzundan sakatlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin hocası Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

Tedavisine başlanan ve Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakanın kadrosuna alınmayan Atilla Szalai'nin durumu merakla beklenirken, milli takım teknik direktörü Marco Rossi'den de açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin hocası Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

Rossi Macar futbolcuyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve yaklaşık bir ay aradan sonra milli takıma dönebileceği bilgisini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin hocası Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

Liner.hu adlı sitenin haberine göre konuyla ilgili net konuşlamacayaklarını da söyleyen Rossi, "kesin bir tarih veremeyiz ama tahminlerimizin doğru çıkması konusunda iyimserim" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Atilla Szalai'nin hocası Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!

4 Haziran'da Budapeşte'dfe İngiltere'yi konuk edecek Macaristan milli takımı üç gün sonra da İtalya ile konuşacak. 11 Haziran'da Almanya ile karşılaşacak Macarlar 14 Haziran'da İngiltere'ye konuk olacak.

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