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Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’nin Türk futboluna armağan ettiği Arda Güler sahadaki her anıyla heyecan veriyor. Göztpe maçında oyunu sonradan giren 17 yaşındaki yıldız performansıyla yine ayakta alkışlandı. Süper Lig'de 10 maçta 3 gol, 2 asiste ulaşan genç futbolcu müthiş bir istatistik yakaladı. Sarı-lacivertlilerin yeni kontrat imzaladığı Arda Güler'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

Kanarya'nın bu sezon en büyük kazanımı olan Arda Güler, Göztepe maçındaki oyunu, golü, futbol aklı ile yine takdir topladı. 17 yaşındaki genç futbolcu oyunda kaldığı bölümde penaltıdan ağları sarstı.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

Arda Güler böylece Süper Lig'de 10 maçta 3 gol, 2 asiste ulaştı. Toplamda 232 dakika oynadı. Her 45 dakikada 1 skora etki etmeyi başardı. Müthiş bir istatistik yakaladı.Genç futbolcu, Kadıköy'de ilk defa gol sevinci yaşarken penaltıda topu ona bırakan Enner Valencia'ya da "Kral" diyerek teşekkür etti. Valencia da onu tebrik etti.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

30 MİLYON EURO'YA SERBEST
Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro. İkinci yılında bu rakam 25 milyon euro'ya çıkıyor. Son sezonda ise 30 milyon euro oluyor. Arda'nın ilk hedefi sarı-lacivertli forma ile başarılı olmak.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

1300 DAKİKA OYNAMA ŞARTI
Kanarya'nın büyük yeteneği Arda Güler'in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1300 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Genç oyuncunun imaj hakları da kulüple yarı yarıya paylaşılmış durumda. Ayrıca A Takımda gol ve asist primi de bulunuyor.

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