Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli ortaya çıktı!

Kanarya'nın bu sezon en büyük kazanımı olan Arda Güler, Göztepe maçındaki oyunu, golü, futbol aklı ile yine takdir topladı. 17 yaşındaki genç futbolcu oyunda kaldığı bölümde penaltıdan ağları sarstı.





Arda Güler böylece Süper Lig'de 10 maçta 3 gol, 2 asiste ulaştı. Toplamda 232 dakika oynadı. Her 45 dakikada 1 skora etki etmeyi başardı. Müthiş bir istatistik yakaladı.Genç futbolcu, Kadıköy'de ilk defa gol sevinci yaşarken penaltıda topu ona bırakan Enner Valencia'ya da "Kral" diyerek teşekkür etti. Valencia da onu tebrik etti.

