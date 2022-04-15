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Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon forvete en az bir duruma göre iki transfer planlayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gündemden düşmüyor... Mallorca’nın Kosovalı golcünün satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi... Yıldız forvetin sezon sonu sarı-lacivertlilere gideceği belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Lazio'dan ocak ayında Mallorca'ya kiralık giden Kosovalı forvet Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde şu ana kadar 11 maçta 3 gol attı. Lazio'ya yakın La Lazio Siamo Noi sitesi, Kosovalı forvetin iyi denilebilecek performansına rağmen Mallorca'nın bonservisini almayı düşünmediğini bildirdi.

Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Neden olarak Lazio'nun opsiyon için belirlediği rakamın yüksekliğini gösteren site, sezon sonunda İtalya'ya geri dönecek olan Muriqi'in yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşma zemini arayacağını duyurdu.

Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

SUAREZ VE ISCO DA LİSTEDE
Haberde, Fenerbahçe'nin de eski golcüsünü geri getirmek istediği ve iki tarafın anlaşma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Muriqi'in Lazio ile 2025'e kadar sözleşmesi olduğu ancak teknik patron Sarri'nin kadroda düşünmemesi nedeniyle yine ya kiraya verilece ya da satılacağı belirtildi...

Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Öte yandan Fenerbahçe'de forvet için Luis Suarez ve Isco'nun da adları geçiyor. Sözleşmeleri bitecek iki yıldızla da temasların sürdüğü konuşuluyor. Yıllardır bu mevkiye aradığı golcüyü bulamayan başkan Ali Koç bu kez hata yapmamak için işi sıkı tutuyor.

Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

TEKLİF ALDIM!
İtalyan basını haberi böyle duyurdu... Muriqi geçen ayki bir röportajında devre arasında Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldığını belirterek, "Görüşmelerimiz de oldu. Fakat, Lazio'ya en yüksek teklifi Mallorca verdi. Bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim" demişti.

Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Muriqi, La Liga'da Atletico Madrid'i 1-0 yendikleri son maçta penaltıdan galibiyet golünü attı. Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Lazio'da başarılı olamayan (49 maç/2 gol) 27 yaşındaki santrfor, Mallorca'da nispeten silkindi. Muriqi, Fenerbahçe'de ise 36 maçta 17 gol+7 asist ile parlak bir performans sergilemişti.

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