Transferde Vedat Muriqi hamlesi! Fenerbahçe'ye dönüyor

Neden olarak Lazio 'nun opsiyon için belirlediği rakamın yüksekliğini gösteren site, sezon sonunda İtalya 'ya geri dönecek olan Muriqi'in yeni sezon için Fenerbahçe ile anlaşma zemini arayacağını duyurdu.

SUAREZ VE ISCO DA LİSTEDE

Haberde, Fenerbahçe'nin de eski golcüsünü geri getirmek istediği ve iki tarafın anlaşma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Muriqi'in Lazio ile 2025'e kadar sözleşmesi olduğu ancak teknik patron Sarri'nin kadroda düşünmemesi nedeniyle yine ya kiraya verilece ya da satılacağı belirtildi...



