Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sevinci! Tüm oyuncular...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Yoğun yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.