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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sevinci! Tüm oyuncular...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sevinci yaşanıyor. Son haftalardaki yükselen grafiğini ezeli rakibini mağlup ederek devam ettirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler hazırlıklarına devam ediyor. Yağmur altında çalışmalarını sürdüren Kanarya'da kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 18:59
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sevinci! Tüm oyuncular...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sevinci! Tüm oyuncular...

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sevinci! Tüm oyuncular...

Yoğun yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

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