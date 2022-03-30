Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 3'ü Ukrayna'dan biri Bayern'den

Fenerbahçe Shakthar'ın solbeki İsmaily ile yaptığı görüşmeler sırasında Ukrayna kulübünde oynayan Pedrinho ve Marlon'un transferi gündeme geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan iki yıldız için Sarı-Lacivertliler'in her türlü fedakarlığı yapabileceği vurgulandı.
3'ÜNÜ BİR ARADA ALMAK İSTİYOR
Fenerbahçe üç Brezilyalı yıldızı aynı anda transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler böylece yeni sezonda birbirini tanıyan 3 ismin de takıma daha faydalı olabileceğini düşünüyor.
DEVLER DE İKİ YILDIZIN PEŞİNDE
Ancak piyasa değeri çok yüksek olan iki yıldıza Avrupa'nın çeşitli takımlarından da teklif geldiği öğrenildi. F.Bahçe 3 oyuncuyu birlikte transfer etme kozunu kullanmak istiyor.