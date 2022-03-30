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Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 3'ü Ukrayna'dan biri Bayern'den

Fenerbahçe yönetimi Ukrayna-Rusya savaşından yararlanmak istiyor. F.Bahçe ISmaıly'den sonra Shakthar'ın ıkı yıldızı Pedrinho ve Marlon'a da kanca attı. Sarı-Lacivertliler savaş nedeniyle Shakhtar'dan ayrılacak olan iki yıldız için kesenin ağzını açtı... F.Bahçe, bir de Anderlecht'te kiralık oynayan B.Münih'in genç oyuncusu Zirkzee için de teklif yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 3'ü Ukrayna'dan biri Bayern'den

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Fenerbahçe Shakthar'ın solbeki İsmaily ile yaptığı görüşmeler sırasında Ukrayna kulübünde oynayan Pedrinho ve Marlon'un transferi gündeme geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan iki yıldız için Sarı-Lacivertliler'in her türlü fedakarlığı yapabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 3'ü Ukrayna'dan biri Bayern'den

3'ÜNÜ BİR ARADA ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe üç Brezilyalı yıldızı aynı anda transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler böylece yeni sezonda birbirini tanıyan 3 ismin de takıma daha faydalı olabileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 3'ü Ukrayna'dan biri Bayern'den

DEVLER DE İKİ YILDIZIN PEŞİNDE

Ancak piyasa değeri çok yüksek olan iki yıldıza Avrupa'nın çeşitli takımlarından da teklif geldiği öğrenildi. F.Bahçe 3 oyuncuyu birlikte transfer etme kozunu kullanmak istiyor.

Fenerbahçe'den 4 transfer birden! 3'ü Ukrayna'dan biri Bayern'den

HOLLANDALI ZİRKZEE DE ZİRVEDE

Takvim'in haberine göre; Fener ayrıca Anderlecht'te kiralık oynayan B.Münih'in 20 yaşındaki golcüsü Zirkzee için de harekete geçti. Alman kulübüne teklif yaptı. Zirkzee'nin Bayern ile sözleşmesi 2023'te bitiyor.

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