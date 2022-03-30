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Fenerbahçe'den Mert Müldür atağı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, sağ bek mevkisini uzun yıllar garantiye alacak. Kanarya hem yerli kontenjanını düşünerek hem de sağ beki güvenle teslim edeceği ismi buldu. 22 yaşındaki oyuncu için Sassuolo ile ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
Fenerbahçe'den Mert Müldür atağı!

Başkan Ali Koç gelecek sezona büyük önem veriyor. Seçildiği günden bu yana bir türlü başarı elde edemeyen başkan Koç bu sezon sürekli protesto edilmişti. Gelecek yılı son şansı olarak gören sarı-lacivertli kulübün başkanı kusursuz kadro kurmak için kolları erkenden sıvadı.

Fenerbahçe'den Mert Müldür atağı!

İstikrar sağlanamayan sağ bek mevkisi için Mert Müldür düşünülüyor. Fenerbahçe, 22 yaşındaki genç oyuncuyu renklerine bağlayarak bu pozisyonu uzun yıllar garanti altına almayı hedefliyor. Mert'in Sassuolo ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'den Mert Müldür atağı!

Mert Müldür, Rapid Wien'de parladıktan sonra Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen rotasını Sassuolo'ya kırmıştı. Transfer dönemlerinde adı Dört Büyükler ile anılsa da İtalyan kulübü bonservis pazarlıklarında işi zora sokunca ülkeye dönememişti. Fenerbahçe bu defa çok kararlı şekilde gidecek.

Fenerbahçe'den Mert Müldür atağı!

Sassuola ile kıran kırana pazarlıklar sonrasında 22 yaşındaki oyuncuya çubuklu formayı giydermeyi hedefliyor. Bu transferde Kanarya'nın elini kolaylaştıran bir etken de Mert'in bu Fenerbahçe'yi istemesi. Başkan Ali Koç bu transferle bizzat ilgileniyor.

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