Enis Bardhi sesleri

Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye düşünüyor. Hedefdeki isimlerden biri de Enis Bardhi. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor. Makedon futbolcunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak Levante'nin 2 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Bonservis bedeli 7 milyon euro.
Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye düşünüyor. Hedefdeki isimlerden biri de Enis Bardhi. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor. Makedon futbolcunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak Levante'nin 2 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Bonservis bedeli 7 milyon euro.