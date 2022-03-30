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Enis Bardhi sesleri

Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye düşünüyor. Hedefdeki isimlerden biri de Enis Bardhi. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor. Makedon futbolcunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak Levante'nin 2 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Bonservis bedeli 7 milyon euro.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Enis Bardhi sesleri
Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye düşünüyor. Hedefdeki isimlerden biri de Enis Bardhi. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor. Makedon futbolcunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak Levante'nin 2 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Bonservis bedeli 7 milyon euro.
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